Hazine ve Maliye Bakanlığı, merakla beklenen Haziran 2026 dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Haziran ayında bütçe gelirleri, giderleri geride bırakarak 114 milyar 164 milyon TL fazla yazdı. Ancak yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde ise toplam bütçe açığı varlığını korudu.

HAZİRAN AYINDA GELİRLER GİDERLERİ KATLADI

Haziran ayında bütçenin fazla vermesinde, gelir kalemlerinde yaşanan güçlü artış etkili oldu:

• Bütçe Gelirleri: Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 oranında rekor bir artış göstererek 1 trilyon 509 milyar 630 milyon TL seviyesine ulaştı.

• Bütçe Giderleri: Gelirlere kıyasla daha sınırlı bir artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artan giderler, 1 trilyon 395 milyar 467 milyon TL olarak gerçekleşti.

• Haziran Ayı Dengesi: Bu tabloyla birlikte merkezi yönetim bütçesi, haziran ayını 114 milyar 164 milyon TL fazla ile kapattı.

YILIN İLK YARISINDA 942,8 MİLYAR TL AÇIK OLUŞTU

Haziran ayındaki bu pozitif seyre rağmen, 2026 yılının ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) dönemindeki bütçe açığı dikkat çekiyor:

• 6 Aylık Toplam Gelir: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artarak 7 trilyon 787 milyar 344 milyon TL oldu.

• 6 Aylık Toplam Gider: Aynı dönemde yüzde 32,7 yükselişle 8 trilyon 730 milyar 179 milyon TL'ye ulaştı.

• İlk Yarı Bütçe Dengesi: Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçesinde toplam 942 milyar 835 milyon TL açık meydana geldi.

VERİLER NE DİYOR?

Analistler, Haziran ayında bütçenin fazla vermesini, kamu maliyesinde uygulanan tasarruf tedbirleri ve dönemsel gelir tahsilatlarının yoğunlaşmasına bağlıyor.

Ancak ilk yarıyıldaki 942,8 milyar TL'lik kümülatif bütçe açığı, yıl sonu bütçe hedeflerinin tutturulabilmesi için mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine işaret ediyor.