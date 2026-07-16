Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat sektörünün nabzını tutan Mayıs 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan veriler, lokomotif sektörlerden biri olan inşaatta hem yıllık hem de aylık bazda bir yavaşlama yaşandığını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre inşaat üretim endeksi mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında azalış gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörlerin performansı incelendiğinde ise farklı eğilimler dikkat çekti:

• Bina İnşaatı Sektörü: Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azaldı.

• Özel İnşaat Faaliyetleri: Yıllık bazda yüzde 3,3 gerileme kaydetti.

• Bina Dışı Yapıların İnşaatı (Altyapı vb.): Diğer alt sektörlerin aksine yıllık bazda yüzde 6,2 artış göstererek pozitif ayrıştı.

AYLIK BAZDA DA DARALMA SÜRÜYOR

İnşaat sektöründeki ivme kaybı sadece yıllık kıyaslamayla sınırlı kalmadı; endeks, mayıs ayında bir önceki aya göre (aylık bazda) yüzde 0,4 azalış kaydetti.

Aylık bazda alt sektörlerin tamamında düşüş hakim oldu:

• Bina İnşaatı: Aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

• Bina Dışı Yapıların İnşaatı: Aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

• Özel İnşaat Faaliyetleri: Aylık bazda yüzde 1,4 düşüş ile en sert gerileyen alt grup oldu.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetleri ve sıkı para politikasının konut ile bina inşaatı talebi üzerindeki baskısının üretim rakamlarına yansımaya devam ettiğini belirtiyor.

Altyapı ve kamu projelerini kapsayan bina dışı yapı inşaatlarının yıllık bazdaki güçlü duruşu ise sektörü tamamen durma noktasına gelmekten koruyan en önemli destek unsuru olarak öne çıkıyor.