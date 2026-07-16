Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasındaki gerilim kırılma noktasına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın müzakere masasına dönmemesi halinde ülkenin enerji altyapısını ve köprülerini vuracaklarını belirterek, "Bugün, yarın ve sonraki gün İran'a saldırabiliriz" çıkışı piyasalarda yankı buldu.

ABD'de açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, beklentilerin altında kalarak piyasaları rahatlattı. Manşet TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5’e (beklenti yüzde 3,8) geriledi.

Benzer şekilde çekirdek enflasyon da aylık bazda değişim göstermeyerek yıllıkta yüzde 2,6 seviyesine çekildi. Üretici fiyatları (ÜFE) tarafında da maliyet baskılarının beklenenden hızlı hafiflediği görüldü.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM VE BEKLENTİLER

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi salı gününü yüzde 0,09 düşüşle 14.079 puandan tamamlayarak 12 Haziran'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Ancak düşüşe rağmen işlem hacminin 176,6 milyar TL ile 10 Temmuz sonrasındaki en yüksek seviyeye ulaşması dikkat çekti. BİST100 endeksinin bu sabaha yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

BUGÜN VE YAKIN VADEDE NE OLACAK?

• İç Piyasa Verileri: Yurt içinde bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan tarım ÜFE ile inşaat ve hizmet üretim endeksi takip edilecek.

• Dış Piyasa Gelişmeleri: ABD'de perakende satışlar ve işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ise ticaret dengesi verileri izlenecek.

• Trump’ın Konuşması: ABD Başkanı Trump’ın bugün ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

• Kredi Derecelendirme Raporları: Türkiye ekonomisi için kritik olan Fitch Türkiye Raporu yarın (17 Temmuz), Moody’s raporu ise 24 Temmuz’da yayımlanacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AKBNK – Yurt dışımda 440 gün vadeli 50 milyon dolar borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

• AKFIS – Akfen Holding tarafından 63.658.407 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• BINHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 62,5 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• BETAE & CEOEM – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• BJKAS – Futbolcu Leandro Trossard’ın 18 milyon euroya transfer edildiği, futbolcu ile 3 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya yıllık 6,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• BEYAZ – Şirket unvanının Beyaz Mobilite olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.

• CIMSA – Mersin fabrikasında mevcut CAC üretim kapasitesine ek olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımının devreye alındığı açıklandı.

• DUNYH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• ENDAE – Ahmet Fazıl Önder tarafından 1.060.434 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ETILR – Nisan – Haziran döneminde 1 yeni franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• EKIM – Pay geri alım programının başlatılmasına, 40.000.000 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• FENER – Futbolcu Mason Greenwood’un 39 milyon euroya transfer edildiği açıklandı.

• FORMT – Şirketin, Proline Sandalye’nin yüzde 52’sini 330 milyon TL bedelle satin alınması kapsamında anlaşma sağlandığı açıklandı.

• FORMT – Kayseri’de 6 MW gücündeki GES'iin 12 MW üretim gücüne ulaşması için 2. GES kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• FORTE – Şirketin, TEDAŞ tarafından gerçekleşen ihaleyi kazandığı ve 43,6 milyon TL bedelle sözleşme imzalayacağı açıklandı.

• FRIGO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 14,6 milyon TL’sinin sözleşmeli tarım yatırımlarında, 6,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• GSRAY – Futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun satın alma opsiyonu ile kiralandığı, futbolcuya 2,6 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• ISGYO – Kasaba Modern Projesinde şirketin yüzde 43,53 oranındaki ortaklık payının yüzde 50’ye çıkarıldığı açıklandı.

• KOCMT – Şirketin, Muş’ta gerçekleştirilmesi planlanan GES projesi kapsamında QNBFK nezdinde 18 ay ana para geri ödemesiz toplam 72 ay olmak üzere 14,2 milyon dolarlık finansal kiralama sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• KBORU – Şirketin, 3,9 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• KRVGD – Şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu Uçantay Gıda ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

• KLYPV – Mart ayında yurt içinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi paneli satışı kapsamında 4,5 milyar TL olarak yapılan ön satış sözleşmesinin nihai tutarının 5,8 milyar TL olarak güncellendiği açıklandı.

• OZYSR – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Ozyasar Wire North America tarafından 911.659 dolarlık satış yapıldığı açıklandı.

• SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 46.410.701 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SKBNK – Nurdan Ortayatırtmacı tarafından 64.448.061 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SSAAT – Şirket payları 16 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• SKYLP – Şirketin, Borsa İstanbul ve Borsa İstanbul Grubu tarafından yürütülen teknolojik altyapı çalışmaları kapsamında Sunucu İhtiyaçları Satın Alım İhalesine katılım sağladığı açıklandı.

• SANEL – Şirketin iştiraki Salacak Sağlık Yatırımları’nın Uşakcan Diyaliz Hizmetleri’nin paylarını satın alınmasına yönelik resmi görüşmelere başladığı açıklandı.

• SARAE – Şirket payları 17 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• TKNSA – 182 gün vadeli 526 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ULUUN – Şirketin, Manisa Yunusemre'deki 4,2 MWm ile İzmir Kınık'taki 5,56 MWm kapasiteli türbinlerin mekanik montajlarının tamamlandığını ve olup TEDAŞ kabul süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

• ULUFA – 1,6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 1.834 gün vadeli 150 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• YKBNK – Yurt dışında 370 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.570.000 adet pay 3,53 – 3,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 37,02 – 37,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 6,39 – 6,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 19,01 – 19,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BARMA – Recep Taşyanar tarafından 30,00 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 31,30’a geriledi.

• BARMA – Şenferiye Taşyanar tarafından 30,00 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 31,30’a geriledi.

• ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,58 TL fiyattan 22.207 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,92’ye yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 9,81 – 9,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GSDHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.379.957 adet pay 5,15 – 5,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRDMA – Azimut Portföy tarafından 40,51 TL fiyattan 390.105 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,08’e yükseldi.

• LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 48.918 adet pay 133,90 – 136,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MANAS – Bank of America Corporation tarafından 29,80 – 29,91 TL fiyat aralığından 2.701.042 adet alış ve 1.504.562 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,27’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• PRZMA – Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun geri çekildiği açıklandı.

• TNZTP – Şirket sermayesinin 400 milyon TL’den yüzde 70 oranında bedelsiz olarak 280 milyon TL artışla 680 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.