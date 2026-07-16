Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) hisselerinde bugün fiyat değişiyor. Hisselerde temettü düzeltmesi yapıldı.
Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO), yatırımcılarına nakit temettü ödemesini bugün gerçekleştiriyor.
Temettü ödemelerine bağlı olarak uygulanan borsa kuralları gereği, şirketin paylarında fiyat düzeltmesine gidildi.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 16 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, hissenin yeni işlem günündeki teorik fiyatı paylaşıldı.
EGPRO TEMETTÜ VE FİYAT DÜZELTME DETAYLARI
KAP bildirisinde yer alan verilere göre Ege Profil hisselerindeki düzeltme şu şekilde gerçekleşti:
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,6422018 TL
• Yeni Teorik Fiyat: 35,778 TL
Açıklanan 35,778 TL'lik teorik fiyat, borsa sistemindeki fiyat adımına yuvarlanmamış ham değeri göstermektedir. Hisseler, güne bu düzeltilmiş baz fiyat referans alınarak başlayacaktır.
TEMETTÜ SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLER?
Temettü ödeyen şirketlerin hisse senedi fiyatları, dağıtılan pay başına brüt temettü miktarı kadar düşürülerek güne başlar.
Ege Profil yatırımcılarının hesaplarına nakit temettü tutarları, takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından (T+2 iş gününde) otomatik olarak yansıtılacaktır.