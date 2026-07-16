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Bu gece yarısı motorine 4 liraya, benzine ise 1 liraya yakın yeni zam bekleniyor. İşte çifte zam öncesi akaryakıt tabelasında güncel tablo.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı tırmandırıyor.

Günlük bütçelerini dengelemeye çalışan araç sahipleri her sabah “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?” sorularıyla güne başlarken, sektör kaynaklarından moralleri bozacak yeni bir haber geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilerine göre akaryakıta tabelaları değiştirecek çifte zam yolda. Eğer yeni bir karar alınmazsa, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere:

• Motorinin (Motorin) litre fiyatına: 3,90 TL,
• Benzinin litre fiyatına ise: Yaklaşık 1 TL zam yapılması öngörülüyor.

Zam dalgası gece yarısı pompalara yansımadan önce, büyükşehirlerdeki ortalama satış fiyatları şu şekilde seyrediyor:

16 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 64,51 TL
Motorin: 69,96 TL
LPG: 31,19 TL

Hem benzin hem motorin! Dev zamlar geliyor, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,35 TL
Motorin: 69,80 TL
LPG: 30,59 TL

Hem benzin hem motorin! Dev zamlar geliyor, Görsel 2

Ankara
Benzin: 65,46 TL
Motorin: 71,07 TL
LPG: 31,29 TL

Hem benzin hem motorin! Dev zamlar geliyor, Görsel 3

İzmir
Benzin: 65,75 TL
Motorin: 71,34 TL
LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.94
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 64.51
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 39.89
Gazyağı 70.26
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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