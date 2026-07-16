Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı tırmandırıyor.

Günlük bütçelerini dengelemeye çalışan araç sahipleri her sabah “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?” sorularıyla güne başlarken, sektör kaynaklarından moralleri bozacak yeni bir haber geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilerine göre akaryakıta tabelaları değiştirecek çifte zam yolda. Eğer yeni bir karar alınmazsa, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere:

• Motorinin (Motorin) litre fiyatına: 3,90 TL,

• Benzinin litre fiyatına ise: Yaklaşık 1 TL zam yapılması öngörülüyor.

Zam dalgası gece yarısı pompalara yansımadan önce, büyükşehirlerdeki ortalama satış fiyatları şu şekilde seyrediyor:

16 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,51 TL

Motorin: 69,96 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,35 TL

Motorin: 69,80 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 65,46 TL

Motorin: 71,07 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 65,75 TL

Motorin: 71,34 TL

LPG: 31,19 TL