Benzin fiyatlarına 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam bekleniyor. İşte 14 Temmuz İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha yolda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte benzin fiyatlarının birçok ilde yeni rekor seviyelere yükselmesi öngörülüyor.
ZAM SONRASI BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere yükselmesi bekleniyor;
|İl
|Mevcut Benzin
|Zamlı Benzin
|İstanbul Avrupa
|62,98 TL
|64,58 TL
|İstanbul Anadolu
|62,82 TL
|64,42 TL
|Ankara
|63,93 TL
|65,53 TL
|İzmir
|64,22 TL
|65,82 TL
14 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,98 TL
Motorin: 69,96 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,82 TL
Motorin: 69,80 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 63,93 TL
Motorin: 71,07 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir
Benzin: 64,22 TL
Motorin: 71,34 TL
LPG: 30,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan günlük ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompaya yansıyan nihai satış fiyatı belirleniyor.