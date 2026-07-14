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Benzin fiyatlarına 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam bekleniyor. İşte 14 Temmuz İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha yolda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte benzin fiyatlarının birçok ilde yeni rekor seviyelere yükselmesi öngörülüyor.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere yükselmesi bekleniyor;

İl Mevcut Benzin Zamlı Benzin
İstanbul Avrupa 62,98 TL 64,58 TL
İstanbul Anadolu 62,82 TL 64,42 TL
Ankara 63,93 TL 65,53 TL
İzmir 64,22 TL 65,82 TL

14 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,98 TL
Motorin: 69,96 TL
LPG: 31,19 TL

Benzine zam yolda! 14 Temmuz akaryakıtta güncel fiyatlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,82 TL
Motorin: 69,80 TL
LPG: 30,59 TL

Benzine zam yolda! 14 Temmuz akaryakıtta güncel fiyatlar, Görsel 2

Ankara
Benzin: 63,93 TL
Motorin: 71,07 TL
LPG: 31,19 TL

Benzine zam yolda! 14 Temmuz akaryakıtta güncel fiyatlar, Görsel 3

İzmir
Benzin: 64,22 TL
Motorin: 71,34 TL
LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 52.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 40.1
Gazyağı 66.23
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan günlük ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompaya yansıyan nihai satış fiyatı belirleniyor.

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