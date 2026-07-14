Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha yolda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte benzin fiyatlarının birçok ilde yeni rekor seviyelere yükselmesi öngörülüyor.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere yükselmesi bekleniyor;

İl Mevcut Benzin Zamlı Benzin İstanbul Avrupa 62,98 TL 64,58 TL İstanbul Anadolu 62,82 TL 64,42 TL Ankara 63,93 TL 65,53 TL İzmir 64,22 TL 65,82 TL

14 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,98 TL

Motorin: 69,96 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,82 TL

Motorin: 69,80 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,93 TL

Motorin: 71,07 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 64,22 TL

Motorin: 71,34 TL

LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan günlük ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompaya yansıyan nihai satış fiyatı belirleniyor.