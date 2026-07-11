Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, rafineri maliyetleri üzerinden pompa fiyatlarına yansıyor.

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları belirlenirken uluslararası akaryakıt ürün fiyatlarının yanı sıra döviz kuru, ÖTV ve dağıtım maliyetleri de hesaplamalarda etkili oluyor. Küresel piyasalarda yaşanan her hareket, kısa süre içinde pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.

11 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 69,85 TL

LPG: 31,19 TL

Ankara

Benzin: 63,84 TL

Motorin: 70,97 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 64,12 TL

Motorin: 71,24 TL

LPG: 31,79 TL

Akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yaşanabilecek değişimlerde Brent petrolün seyri, döviz kurundaki hareketler ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaya devam edecek. Bu nedenle araç sahipleri, olası fiyat güncellemelerini yakından izlemeyi sürdürüyor.