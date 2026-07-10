Kripto para piyasasının liderindeki fiyat artışı yatırımcılar arasında temkinli bir iyimserlik yaratırken, teknik cepheden uzun süredir beklenen güçlü bir yükseliş sinyali geldi.

Ancak uzmanlar, gerçek bir boğa piyasasının tescillenmesi için önümüzde zorlu barikatlar olduğu konusunda uyarıyor.

MACD GÖSTERGESİ POZİTİFE DÖNDÜ: TARİHSEL GÜVENİLİRLİK NE DİYOR?

Teknik analist Omkar Godbole’un radarına takılan verilere göre Bitcoin’in uzun vadeli Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi yeniden pozitife dönerek güçlü bir "alım" sinyali üretti.

Teknik analiz dünyasında oldukça güvenilir bir trend dönüş göstergesi olarak kabul edilen MACD'nin bu hareketi, yükseliş trendinin devam etme olasılığını ciddi şekilde artırıyor.

Analist Godbole, bu göstergenin geçmiş performansına dikkat çekerek şu hatırlatmalarda bulundu:

"MACD, geçtiğimiz yılın Ekim ayındaki sert piyasa çöküşünden hemen önce kusursuz bir satış sinyali vermişti. Ardından geçen yılın aralık ve bu yılın şubat aylarında gelen alım sinyalleriyle piyasada çok ciddi toparlanmalar yaşandı. Mevcut pozitif sinyal de BTC fiyatındaki yukarı yönlü beklentileri fazlasıyla güçlendiriyor."

Ancak deneyimli analist, yatırımcıların tek bir göstergeye körü körüne güvenmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

BOĞA PAZARININ ANAHTARI: 65.000 - 80.000 DOLAR BARİKATI

Teknik görünümün tamamen bir boğa piyasasına evrilmesi ve kalıcı bir ralliye dönüşmesi için Bitcoin'in önündeki 65.000 ila 80.000 dolar arasındaki yoğun direnç bölgesini hacimli bir şekilde kırması gerekiyor.

Godbole’a göre fiyata yön verecek ve yakından takip edilmesi gereken 4 kritik direnç seviyesi şunlar:

• 65.434 Dolar: 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA).

• 67.292 Dolar: Psikolojik açıdan önemli olan bir önceki zirve seviyesi.

• 71.147 Dolar: Trendin yönünü tayin eden 200 günlük hareketli ortalama.

• 80.000 Dolar: Opsiyon piyasasında en yüksek açık pozisyon (open interest) yoğunluğuna sahip kritik kullanım fiyatı.

Analist, bu seviyelerin üzerinde bir haftalık/aylık kapanışın yeni bir tarihi boğa koşusunu resmen başlatabileceğini öngörüyor.

BTC TARİHİNİN EN UZUN ÜÇÜNCÜ "SIKIŞMA" DÖNEMİ

Teknik sinyaller heyecan yaratsa da zincir üstü veri platformu Glassnode’un paylaştığı veriler, piyasanın aslında devasa bir kararsızlık içinde olduğunu gösteriyor.

Verilere göre Bitcoin, tam 307 gündür 60.000 ila 70.000 dolar arasındaki dar bir fiyat bandında sıkışıp kalmış durumda.

Yaklaşık 10 aydır süren bu süreç, Bitcoin tarihinin en uzun üçüncü konsolidasyon (yatay seyir) dönemi olarak kayıtlara geçti.

BTC, geçmişte bundan daha uzun süreli konsolidasyon dönemlerini sadece 2018 ayı piyasasında (10.000-20.000 dolar arası) ve 2022 ayı piyasasında (20.000-30.000 dolar arası) yaşamıştı.

AŞAĞIDA KRİTİK DESTEK: 58.000 DOLAR

Glassnode analistleri, Bitcoin'in bu 10 aylık büyük sıkışmadan hangi yöne çıkacağının, önümüzdeki birkaç yılın fiyat trendini belirleyeceğini vurguluyor.

Yukarıda bahsi geçen dirençlerin aşılması durumunda ralli hız kazanacak olsa da olası sert geri çekilmelerde 58.000 dolar seviyesi en hayati destek noktası olarak masada duruyor.

Bu seviyenin altındaki kırılımlar, konsolidasyon sürecinin aşağı yönlü bozulmasına neden olabilir.

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