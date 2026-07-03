Schiff, doğrudan Trump ve eşiyle ilişkilendirilen TRUMP ve MELANIA adlı memecoin projelerini adeta topa tuttu.

Katıldığı bir podcast yayınında çarpıcı iddialarda bulunan Schiff, bu dijital varlıkların finansal bir değer üretmekten uzak olduğunu ve arkasında tamamen siyasi bir çıkar mekanizması barındırdığını öne sürdü.

"AMAÇ YATIRIM YAPMAK DEĞİL, TRUMP'IN GÖZÜNE GİRMEK"

Peter Schiff, Trump logolu memecoinlerin meşru birer yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin büyük bir hata olduğunu savundu. Projelerin etik ve siyasi boyutunu sert bir dille eleştiren ünlü ekonomist, şu iddialarda bulundu:

"Bu tokenlar meşru bir yatırım aracı olmaktan ziyade, modern birer 'rüşvet aracı' gibi işlev görüyor. Bu projeleri fonlayanların tek bir esas amacı var: Donald Trump’ın dikkatini çekmek, onun ilgisini kazanmak ve siyasi yakınlık kurmak."

Schiff, iddiasını güçlendirmek için geçtiğimiz süreçte Trump'ın bu memecoin'lerin en büyük balinalarını (büyük yatırımcılarını) Beyaz Saray'da özel bir etkinlikte ağırlamasını örnek gösterdi. Ekonomiste göre bu hamle, tokenların dolaylı bir "çıkar sağlama" ve nüfuz ticareti aracı olarak kullanıldığının en net kanıtı.

"SIRADAN YATIRIMCI BATARKEN, TRUMP AİLESİ MİLYAR DOLAR KAZANDI"

Projelerden asıl kazançlı çıkan tarafın sadece Trump ailesi ve yakın çevresi olduğunu iddia eden Schiff, sıradan küçük yatırımcıların ise büyük bir zarara uğratıldığını öne sürdü.

Piyasadaki spekülatif harekete dikkat çeken analist, reklamlar ve siyasi figürlerin rüzgarıyla bu tokenları alanların ellerindeki varlıkların hızla eridiğini belirtti.

Öte yandan daha önce Trump'ın resmi mali beyanlarına dayandırılarak yayımlanan raporlar Schiff'in bu iddialarını destekler nitelikte.

Trump'ın; TRUMP token ve DeFi projesi World Liberty Financial (WLFI) dahil olmak üzere kripto varlık satışlarından 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği ileri sürülmüştü.

SİYASİ KRİPTO PROJELERİNDE "ETİK" TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Kripto para analistleri, bir siyasetçi veya ünlüyle ilişkilendirilen tokenların aşırı spekülatif olduğuna dikkat çekiyor.

Bu tür varlıklarda token ekonomisinin şeffaf olmadığını belirten uzmanlar, yatırımcıların sadece anlık fiyat yükselişlerine aldanmaması; olası çıkar çatışmalarını ve projenin kalıcılığını sorgulaması gerektiğinin altını çiziyor.

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