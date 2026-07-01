1987 borsa çöküşü, internet balonu ve 2008 küresel finans krizine ilişkin uyarılarıyla tanınan milyarder yatırımcı Jeremy Grantham, Bitcoin'e yönelik sert değerlendirmelerde bulundu.

Varlık yönetim şirketi GMO'nun kurucu ortağı ve baş yatırım stratejisti olan Grantham, CNBC'ye yaptığı açıklamada Bitcoin'in uzun vadede değerini kaybederek etkisini yitireceğini öne sürdü.

"İŞE YARAMAZ VE TAMAMEN SPEKÜLATİF"

Grantham, Bitcoin için "işe yaramaz ve tamamen spekülatif bir varlık" ifadelerini kullandı.

Deneyimli yatırımcıya göre Bitcoin ani bir çöküş yaşamayacak ancak zaman içerisinde yatırımcı ilgisinin azalmasıyla birlikte sessizce değerini kaybedebilir.

"DEĞER SAKLAMA ARACI DEĞİL"

Bitcoin'in güvenilir bir değer saklama aracı olmadığını savunan Grantham, kripto paranın yüksek fiyat oynaklığının en büyük risklerden biri olduğunu söyledi.

Aynı dönemde altının yükselişini örnek gösteren yatırımcı, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olarak hala değerli metalleri tercih ettiğini ifade etti.

"GÜNLÜK KULLANIM ALANI OLDUKÇA SINIRLI"

Milyarder yatırımcı, Bitcoin'in günlük ödemelerde yaygın olarak kullanılmadığını da belirtti.

Grantham, restoranlarda veya perakende ödemelerinde kullanımının oldukça sınırlı olduğunu, yatırımcıların büyük bölümünün Bitcoin'i spekülasyon amacıyla elinde tuttuğunu savundu.

Öte yandan eleştirilerinin blockchain teknolojisini kapsamadığını vurgulayan Grantham, değerlendirmelerinin yalnızca Bitcoin ve benzeri kripto varlıklara yönelik olduğunu ifade etti.

KRİPTO PİYASASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR

Jeremy Grantham'ın değerlendirmelerine karşın, başta Cathie Wood olmak üzere kripto para piyasasının önde gelen isimleri Bitcoin'in uzun vadede dijital bir değer saklama aracı haline geleceğini savunmaya devam ediyor.

Bitcoin'in geleceğine ilişkin farklı görüşler piyasada tartışılmaya devam ederken, yatırımcılar küresel para politikaları ve kurumsal talepteki gelişmeleri yakından izliyor.