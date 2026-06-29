Bitcoin, haziran ayında yaklaşık yüzde 18,5 değer kaybederek 2022 ortasından bu yana en sert aylık performanslarından birine hazırlanıyor. Psikolojik öneme sahip 60 bin dolar seviyesinin korunmakta zorlanması, yatırımcıların gözünü temmuz ayına çevirdi.

Analistler, teknik göstergeler ve tarihsel verilerin kısa vadede iki farklı senaryoya işaret ettiğini belirtiyor. Buna göre Bitcoin'de güçlü bir toparlanma yaşanması halinde 75 bin dolar, satış baskısının sürmesi halinde ise 55 bin dolar seviyesi gündeme gelebilir.

67 BİN 600 DOLAR KRİTİK EŞİK

Likidite haritasına göre Bitcoin'in üzerinde en dikkat çeken bölgelerden biri 67 bin 645 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Bu bölgede yaklaşık 247,39 milyon dolarlık tasfiye kaldıracı ve 2,26 milyar dolarlık kümülatif kısa pozisyon tasfiye seviyesi bulunuyor.

Analistlere göre Bitcoin'in bu seviyeye yaklaşması halinde kısa pozisyonların kapanması için yapılacak alımlar fiyatın yukarı yönlü hareketini hızlandırabilir.

75 BİN DOLAR SENARYOSU MASADA

Bitcoin'in tarihsel performansı da temmuz ayına ilişkin iyimser beklentileri destekliyor.

CoinGlass verilerine göre Bitcoin, temmuz aylarında ortalama yüzde 7,6 getiri sağladı. Ara seçim yıllarında ise ortalama yükseliş yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

Geçmiş ayı piyasalarında da temmuz aylarında güçlü toparlanmalar görüldü. Bitcoin, Temmuz 2018'de yüzde 20,96, Temmuz 2022'de ise yüzde 16,8 yükseldi. Temmuz 2024'te yüzde 2,95, Temmuz 2025'te ise yüzde 8,13 değer kazandı.

Analistler, güçlü bir temmuz rallisi yaşanması halinde Bitcoin'in önce 70-72 bin 500 dolar bandına, ardından 75 bin dolar seviyesine yönelmesinin mümkün olabileceğini değerlendiriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE 55 BİN DOLAR RİSKİ

İyimser senaryoya rağmen teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Bitcoin'in 62 bin 445 dolar seviyesindeki 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altında kalması dikkat çekerken, ayı bayrağı formasyonunun aşağı yönlü kırılması satış baskısını artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Analistlere göre Bitcoin'in uzun vadeli ortalamaların üzerine kısa sürede yeniden çıkamaması halinde fiyatın temmuz ayında 55 bin dolar seviyesine kadar gerileme ihtimali bulunuyor.

(DÜNYA GAZETESİ)