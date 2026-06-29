SPK, açığa satış yasağı ile özkaynak esnetilmesi uygulamalarını uzatma kararı almadı. Böylece geçici tedbirler sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, beklentisini değiştirerek bu yıl bir faiz artışının gerekli olabileceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun halen yüksek seyrettiğini, ancak fiyat baskılarında sınırlı da olsa yavaşlama sinyalleri görüldüğünü ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede sürücüler ve işletmeler için akaryakıt tedarikinde sorunların sürdüğünü açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile NATO içinde yeni yük paylaşımı düzenlemesini ele alacaklarını belirtti.

PİYASALARDA NELER TAKİP EDİLECEK?

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.

BDDK haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

ABD ile İran heyetlerinin yarın Katar'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Yurt içinde gözler cuma günü açıklanacak haziran ayı TÜFE verisinde olacak.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 6 Temmuz'da görülecek.

NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Fed Başkanı Kevin Warsh, 14 Temmuz TSİ 17.00'de Kongre önünde para politikasına ilişkin ilk sunumunu gerçekleştirecek.

BORSA BEKLENTİSİ

Analistler, BIST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor. Endekste gün içerisinde küresel risk iştahı, jeopolitik gelişmeler ve yurt içinden gelecek makroekonomik veriler yakından izlenecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 26 Haziran 2026 tarihinde KAP'a yaptığı önemli bildirimler şöyle:

ORZAX – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım aracılığıyla 29 – 30 Haziran – 1 Temmuz’da toplanacak.

SOHOE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 30 Haziran – 1 Temmuz’da toplanacak.

ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

GOLDA. HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 1 – 2 Temmuz’da toplanacak.

EKIM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

AKBNK – Bankanın, takipteki kredi alacak portföyünün 3,3 milyar TL’lik kısmının VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

AKBNK – Yurt dışı borçlanma aracı senelik izin yenileme başvurusunun SPK ve BDDK’ye yapıldığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 706.800 dolarlık iş aldığı açıklandı.

A1CAP – RTALB tarafından 20.000.000 adet payın pay başına 10 TL fiyattan iki alıcıya TAS’ta satıldığı açıklandı.

ALBRK – 175 gün vadeli 1,8 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ANELE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

AKCNS – Zorunlu Pay Alım Teklifi’nin 260,25 TL olarak hesaplandığı ve sürecin devam ettiği açıklandı.

BALSU – BG Holding tarafından 358.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BALSU – BG Holding tarafından 358.000.000 adet payın pay başına 18,42 TL fiyattan 23 alıcıya TAS’ta satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BALSU – BG Holding tarafından satıştan elde edilecek kaynağın 4,6 milyar TL’lik kısmının şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesinde ve BG Holding adına yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımında kullanılmak üzere şirketin sermaye avansı olarak aktarılmasına karar verildiği açıklandı.

BIENY – 364 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

BMSCH – Şirket Genel Müdürü Mustafa Mollaoğlu'nun, Panama'ya yaptığı bir seyahatte, şirket faaliyetleriyle ilgili olmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklandı.

BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,46 katı talep geldiği açıklandı.

BSOKE – Şirket unvanının Batıçim Çimento olarak değiştirildiği açıklandı.

BTCIM – Şirket unvanının Batıçim Batı Anadolu Sanayi olarak değiştirildiği açıklandı.

BIOEN -Doğanlar Yatırım Holding tarafından 74.500.000 adet payın pay başına 18,10 TL fiyattan TAS’ta 7 alıcıya bugün satılacağı açıklandı.

CATES – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

CEMAS – Asuman Öztürk tarafından şirkete bilgi alma ve inceleme hakkı ihlali davası açıldığı belirtildi.

DERHL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

DZGYO – İstanbul Ümraniye’deki toplam 62.382 m 2 ’lik 42 adet bağımsız bölümün 2,6 milyar TL’ye alındığı açıklandı.

ENJSA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

EUPWR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 875 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

GEDIK – Misyon Kripto Varlık Alım Satım Platformu unvanının Inveo Kripto Varlık Alım Satım Platformu olarak değiştirildiği açıklandı.

GARAN – 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GEREL – SmartBolts ve MGF – D ike iyi niyet sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

IHLAS – Şirket iştiraki Orta Asya Investment Holding tarafından Kırgızistan’da geliştirilen ve toplam 912 MW kurulu güce sahip Kazarman HES Projesi kapsamında, temel atma töreninin gerçekleştirildiği açıklandı.

ISFIN – Şirket ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası arasında 50 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

INVEO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı İstanbul Kandilli Gayrimenkul’e 870 milyon TL sermaye avansı verilmesine karar verildiği açıklandı.

INFO & PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 28 Temmuz’a kadar uzatıldı.

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Şirketin, 2,5 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

KLGYO – Kiler GYO –Biskon Yapı İş Ortaklığı’nın Pendik Dolayoba'daki duran varlığı 426,8 milyon TL’ye satın aldığı açıklandı.

KORDS – Şirketin, finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunduğu açıklandı.

LILAK – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

MARKA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding’in Westplast Plastik Sanayi’nin %55 payını 79,8 milyon TL bedelle satın almak üzere Pay Devir Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

MEDTR – Şirketin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 16,2 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

MARMR – Şirket tarafından iştiraki Polisan Kansai’de sahip olduğu %50 payın tamamını Kansai Paint’e 93 milyon dolara satışı kapsamında bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat mektubu imzaladığı açıklandı.

NUHCM – Şirketin, yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiği açıklandı.

QNBTR – 182 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

PRZMA – Şirketin, %29,9 payının Metin Kuru ve Raşit Kuru tarafından DLT Turizm’e devrine ilişkin bağlayıcı Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesinin imzalandığı, 23,50 TL fiyatla zorunlu pay alım teklifinde bulunulmasının ön görüldüğü açıklandı.

PENGD – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

PEKGY – Şirketin bağlı ortaklığı Tera Real Estate GmbH ile DHB Bank arasında 31,2 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

SEYKM – Marka Patent Davası’nın bir sonraki duruşma tarihinin 8 Ekim’de gerçekleşeceği açıklandı.

TKFEN – ARY Holding tarafından şirket sermayesindeki payların Libco İnşaat'a devredilmesi kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

TRALT – Çanakkale'deki Altın – Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi'ne verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada, mahkeme yürütmenin durdurulmasına kesin olarak karar verdiği açıklandı.

VESTL – Şirketin, finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunduğu açıklandı.

VESBE – Şirketin, finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunduğu açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

INFO – Şirket sermayesinin 960,3 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 960,3 milyon TL artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TEHOL – Şirket sermayesinin 2,0 milyar TL’den %87,95 oranında kar payından bedelsiz olarak 1,8 milyar TL artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

ISSEN

Brüt temettü: 0,0400 TL

Net temettü: 0,0340 TL

Temettü verimi: %0,53

Dağıtım tarihi: 30.06.2026

KIMMR

Brüt temettü: 0,2083 TL

Net temettü: 0,1771 TL

Temettü verimi: %1,28

Dağıtım tarihi: 30.06.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarında gerçekleşen alış ve satış işlemlerine ilişkin 26 Haziran 2026 tarihli KAP bildirimleri şöyle:

AVGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 16,90 TL fiyattan 6.025.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,75’e yükseldi.

AKSGY – Akkök Holding tarafından 9,65 – 9,97 TL fiyat aralığından 3.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,27’ye yükseldi.

AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 11,42 – 11,61 TL fiyat aralığından 3.130.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,52’ye yükseldi.

DESA – Adesa Mağazacılık tarafından 10,65 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,60’a yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 390.000 adet pay 17,59 – 18,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

HKTM – İlham Çelebi tarafından 10,89 – 12,23 TL fiyat aralığından 3.569.540 adet alış ve 6.719.540 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,19’a yükseldi.

IDGYO – Özgül Şahin tarafından 5,15 – 5,30 TL fiyat aralığından 845.698 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,94’e geriledi.

JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 126.286 adet pay 15,84 – 15,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRDMD – Çağ Çelik tarafından 133,50 – 133,70 TL fiyat aralığından 4.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,12’ye geriledi.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 3,19 TL fiyattan geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.742 adet pay 135,70 – 136,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 87,25 – 87,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

MARBL – Osman Cavit Turunç tarafından 13,47 – 13,61 TL fiyat aralığından 100.130 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,79’a geriledi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 997.936 adet pay 32,40 – 34,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

SKBNK – Şekerbank Munzam Vakfı tarafından 16,60 – 17,09 TL fiyat aralığından 5.151.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,71’e geriledi.

SAMAT – Aydın Yıldırım tarafından 500.000 adet payın Sena Yıldırım’a devredildiği açıklandı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; FORTE, KLRHO, KUVVA, KUYAS, YBTAS

(İNFO YATIRIM)