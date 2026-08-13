Sermaye piyasası tedbir takvimine göre haklarında önceden kısıtlama kararı verilen 3 hisse, 14 Ağustos Cuma günü seans açılışıyla birlikte kısıtlamasız (tedbirsiz) olarak işlem görmeye başlayacak.

14 Ağustos Cuma günü itibarıyla üzerindeki kısıtlamalar kaldırılacak hisseler ve sona eren tedbir kararları şu şekilde:

• Big Medya Teknoloji A.Ş. (BIGTK)

o Sona Eren Tedbir: Kredili işlem yasağı

• Dünya Holding A.Ş. (DUNYH)

o Sona Eren Tedbir: Kredili işlem yasağı

• İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)

o Sona Eren Tedbir: Kredili işlem yasağı

Alınan kararlarla birlikte yatırımcılar, yarından itibaren söz konusu 3 hisse senedinde mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden kredili pozisyon açabilecekler.

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