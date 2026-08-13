Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.(CITAS)'nin 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında satış sonuçları açıklandı.

Halka arz kapsamında toplam 36,5 milyon TL nominal değerli payın dağıtımı gerçekleştirildi. Pay başına halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlenmişti.

Talep toplama sürecinde yatırımcılardan yoğun ilgi gelirken, toplam talep 285,7 milyon TL nominal seviyesine ulaştı.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Çitlekçi halka arzına toplam 567 bin 730 başvuru yapıldı. Talebi karşılanan yatırımcı sayısı ise 556 bin 728 olarak gerçekleşti.

Halka arz edilen 36,5 milyon lota karşılık 285,7 milyon lotluk talep gelmesiyle, toplam talep halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,8 katına ulaştı.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZINDA BİREYSEL YATIRIMCIYA KAÇ LOT DÜŞTÜ?

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 14,6 milyon lot, toplam 555 bin 169 yatırımcıya dağıtıldı.

Buna göre bireysel yatırımcı başına ortalama tahsisat yaklaşık 26 lot oldu.

73,70 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında 26 lotun karşılığı yaklaşık 1.916 TL olarak gerçekleşti.

YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Yüksek talepte bulunacak yatırımcılar grubunda 1.379 yatırımcıya 3,65 milyon lot tahsis edildi.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan 9,125 milyon lot 164 yatırımcıya, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan 9,125 milyon lot ise 16 yatırımcıya dağıtıldı.

Planlanan tahsisatın yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek talep grubuna, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Böylece Çitlekçi halka arzında 36,5 milyon lotun tamamının dağıtımı gerçekleştirilirken, bireysel yatırımcı tarafında 555 bini aşan yatırımcıya ortalama 26 lot tahsis edilmiş oldu.