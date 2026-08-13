Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, enerji depolama ve mühendislik projelerine yönelik pay alımı, hisse devri ile anahtar teslim EPC sözleşmelerinin imzalandığı açıklandı.

KAP bildirimine göre Masfen Enerji, Romanya'nın Făgăraș bölgesinde yer alan Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) kurulum hakkının sahibi Energystor S.R.L. şirketinin yüzde 100 paylarını, yine yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Masfen Romania S.R.L. aracılığıyla satın almak üzere sözleşme imzaladı.

Projenin devamında ise Masfen Romania S.R.L., devralınacak Energystor S.R.L. paylarını yurt içinde faaliyet gösteren bir başka şirkete devredecek. Söz konusu projenin anahtar teslim (EPC) tesis kurulumunu da Masfen Enerji üstlenecek.

• Sözleşme Büyüklüğü: 25.000.000 avro (TCMB 12.08.2026 EUR/TL kuru esas alındığında 1.374.967.500,00 TL)

• Süreç Durumu: Pay alım ve devir işlemleri henüz gerçekleşmemiş olup, projenin tamamlanmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

HİSSELER ARZ FİYATININ ALTINDA SIKIŞTI

30 Temmuz 2026 tarihinde borsada işlem görmeye başlayan ve çiçeği burnunda halka arzlardan biri olan MASFN, dev anlaşma haberine rağmen halka arz fiyatının altında seyretmeye devam ediyor.

• Halka Arz Fiyatı: 45,68 TL

• Son İşlem Fiyatı: 43,86 TL (Saat 14:55 itibarıyla yüzde 0,87 primli)

• Gün İçi Bandı: Gün içinde en düşük 43,22 TL, en yüksek 44,38 TL seviyelerini gördü. Açılış ise 43,48 TL seviyesinden gerçekleşti.

• Halka Arz Sonrası Ulaştığı Zirve / Dip: Hisse, işleme başladığı günden bu yana en yüksek 50,20 TL'yi görürken, en düşük 41,56 TL seviyesine kadar geriledi.

• Hacim: Anlaşmanın duyurulduğu gün hissedeki işlem hacmi 391,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

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