Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından gerçekleştirilen otobüs ihalesine ilişkin sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Şirket tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “150 Adet Dizel Yakıtlı Otobüs Alımı (8-9 metre)” ihalesine ilişkin sürecin tamamlandığı belirtildi.

1,79 MİLYAR TL'LİK SÖZLEŞME

Karsan'ın kazandığı ihale kapsamında 150 adet dizel yakıtlı otobüsün temini gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra araçların İETT garajında 2 yıl süreyle bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin de şirket tarafından sağlanması öngörülüyor.

22 Temmuz 2026 tarihinde şirkete tebliğ edilen ihale kararı kapsamında yürütülen süreç tamamlanırken, sözleşme 13 Ağustos 2026 tarihinde Karsan ile İETT arasında imzalandı.

İhalenin bedeli 1 milyar 796 milyon 250 bin TL + ÖTV + KDV olarak açıklandı.

KARSN HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

İhale haberinin ardından KARSN hisselerinde de hareketlilik yaşandı.

TSİ itibarıyla KARSN hisseleri yüzde 3,68 yükselişle 10,13 TL seviyesinden işlem gördü.

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