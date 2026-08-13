Güne operasyon haberiyle başlayan şirket hisseleri, yatırımcıların yoğun satışı karşısında doğrudan taban fiyata geriledi.

Göknur Gıda (GOKNR) payları, günlük yüzde 9,96 kayıpla 20,44 TL taban fiyatına geriledi. Saat 12:55 itibarıyla hissedeki veriler şöyle oldu:

• Günlük Hacim (TL): 271.326.779 TL

• Günlük Hacim (Lot): 12.969.268 Lot

• Hisse Performansı: Günlük yüzde 9,96 düşen hisse, haftalık yüzde 9,76, aylık yüzde 11,91 ve yıllık bazda yüzde 16,29 değer kaybetti. Yıllık zirve seviyesi 28,53 TL olarak kayıtlarda yer alıyor.

KURUM SATIŞLARINDA YATIRIM FONLARI ÖNE ÇIKTI

Derinlik ve aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre günün en büyük satıcısı Yatırım Fonları oldu. Satıcılar tarafında ilk 5 kurum toplam satılacak payların yüzde 90,43'ünü oluşturarak net -1.006.599 lot çıkış gerçekleştirdi.

Tabana yayılan satışları karşılamaya çalışan tarafta ise ilk sırada Bulls Yatırım yer aldı.

Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan ve şirket kanadından gelecek açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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