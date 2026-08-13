Sabancı Holding (SAHOL), 2026'nın ilk yarısında 14,5 milyar TL net kâr açıklayarak geçen yılki 1,8 milyar TL'lik zarardan güçlü bir dönüş yaptı. İkinci çeyrek kârı piyasa beklentisinin yaklaşık iki katına ulaşırken, bilanço sonrası 7 aracı kurumun SAHOL için açıkladığı hedef fiyatlar 139,50 TL ile 183 TL arasında sıralandı.

SABANCI HOLDİNG'DEN BEKLENTİNİN YAKLAŞIK 2 KATI KÂR

İkinci çeyrek sonuçları da piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

SAHOL, 2026'nın ikinci çeyreğinde 14,16 milyar TL net kâr açıkladı. Matriks haber anketinde şirket için 7,13 milyar TL net kâr medyan beklentisi bulunuyordu.

Böylece açıklanan ikinci çeyrek net kârı piyasa beklentisinin yaklaşık 2 katına ulaştı.

SAHOL HEDEF FİYATLARI 2026

20262Ç bilançosunun ardından SAHOL hisseleri için 7 hedef fiyat açıklandı.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Gedik Yatırım 139,50 TL - Endeks Üstü Getiri Deniz Yatırım 139,50 TL 151,59 TL AL Garanti BBVA Yatırım 143,80 TL 143,80 TL Endeks Üstü Getiri Vakıf Yatırım 159,00 TL 159,00 TL AL Şeker Yatırım 172,63 TL 173,19 TL AL İş Yatırım 181,00 TL 181,00 TL AL Tacirler Yatırım 183,00 TL 183,00 TL AL

İKİ KURUM HEDEF FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Bilanço sonrasında hedef fiyatını değiştiren kurumlardan Deniz Yatırım, beklentisini 151,59 TL'den 139,50 TL'ye çekti.

Şeker Yatırım da hedef fiyatını 173,19 TL'den 172,63 TL'ye sınırlı şekilde düşürdü.

Garanti BBVA Yatırım 143,80 TL, Vakıf Yatırım 159 TL, İş Yatırım 181 TL ve Tacirler Yatırım ise 183 TL olan hedef fiyatlarını korudu.

En yüksek hedef fiyat 183 TL ile Tacirler Yatırım'dan gelirken, en düşük hedef fiyat 139,50 TL ile Gedik Yatırım ve Deniz Yatırım tarafından verildi.

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