Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 6 ayında satışları gerilerken, net kâr ve FAVÖK tarafında güçlü artış kaydedildi.

Sabancı Holding'in 2026 yılı ilk 6 aylık dönemde satışları 627,17 milyar TL oldu. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 699,17 milyar TL satış açıklamıştı. Böylece satışlar yıllık bazda %10 geriledi.

Şirketin brüt kârı 156,11 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %6 artarken, FAVÖK'ü 60,66 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK'teki artış %16 olarak gerçekleşti.

NET KÂRDA GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Sabancı Holding'in en dikkat çeken finansal gelişmesi ise net kâr tarafında yaşandı. Şirket, 2026 yılının ilk 6 ayında 14,50 milyar TL net dönem kârı açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde 1,80 milyar TL net zarar açıklayan şirket, böylece zarar bölgesinden çıkarak güçlü bir kârlılık elde etti.

Şirketin toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğine göre %3 artışla 4,65 trilyon TL'ye, özkaynakları ise %2 artışla 419,32 milyar TL'ye ulaştı. Net borç ise 293,96 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.