Şirketin satışları yıllık bazda artarken, net zarar ve FAVÖK tarafında gerileme yaşandı.

Pegasus'un 2026 yılı ilk 6 aylık dönemde satışları 78,47 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 62,01 milyar TL satış açıklamıştı. Böylece satışlar yıllık bazda %27 arttı.

Buna karşın şirketin FAVÖK'ü 4,36 milyar TL'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 11,97 milyar TL olan FAVÖK, böylece %64 düşüş gösterdi.

PEGASUS 12,55 MİLYAR TL NET ZARAR AÇIKLADI

Pegasus'un net dönem sonucu ise negatif oldu. Şirket, 2026 yılının ilk 6 ayında 12,55 milyar TL net zarar açıkladı.

Pegasus, 2025 yılının aynı döneminde 2,50 milyar TL net kâr elde etmişti. Böylece şirketin net dönem sonucunda geçen yılki kârdan bu yıl yüksek tutarlı zarara geçiş yaşandı.

Bilançonun bilanço tarafında ise toplam varlıklar 2026'nın ilk çeyreğine göre %5 artarak 440,47 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin net borcu 185,09 milyar TL olurken, çeyreklik bazda net borç %9 arttı. Özkaynaklar ise 112,66 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

PGSUS hisseleri günü yüzde 1,47’lik yükselişe 151,9 TL’den kapattı. Hisseler haftalık bazda yüzde 4,41, aylık bazda yüzde 10,75 kaybettirdi.

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