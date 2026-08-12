Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 6 ayında satışları artarken, net dönem kârında önemli gerileme yaşandı. Bilançonun ardından aracı kurumlar Migros için hedef fiyatlarını açıklamaya başladı.

Migros'un 2026 yılı ilk 6 aylık döneminde satışları 241,30 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 230,98 milyar TL satış açıklamıştı. Böylece satışlar yıllık bazda yaklaşık %4 arttı.

Şirketin net dönem kârı ise 1,01 milyar TL oldu. Migros, geçen yılın aynı döneminde 1,75 milyar TL net kâr açıklamıştı. Buna göre şirketin net kârı yıllık bazda yaklaşık %42 geriledi.

Migros'un FAVÖK'ü de yüzde 7 düşüşle 10,97 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net borcu ise 2026 yılının ilk çeyreğindeki 8,14 milyar TL'den 6,45 milyar TL'ye geriledi.

BİLANÇONUN ARDINDAN HEDEF FİYATLAR GELDİ

Migros bilançosunun ardından aracı kurumlar MGROS için hedef fiyatlarını paylaştı.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Halk Yatırım 890,40 TL 578 TL Al %54,04 GCM Yatırım 901 TL 578 TL – %55,88 Şeker Yatırım 910 TL 578 TL Al %57,43 Marbaş Menkul 889 TL 578 TL Al %53,80

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