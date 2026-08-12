TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hissesi için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. A1 Capital Yatırım, 12 Ağustos 2026 tarihinde Tüpraş için hazırladığı raporda hisseye ilişkin hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.

A1 Capital Yatırım, TUPRS için hedef fiyatını 461 TL, yatırım tavsiyesini ise “Al” olarak belirledi.

TUPRS hissesi 351 TL seviyesinde bulunurken, kurumun hedef fiyatı mevcut fiyata göre %31,33 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli A1 Capital Yatırım 461 TL 351 TL Al %31,33

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