12 Ağustos 2026 tarihinde tam 6 aracı kurum Doğan Holding için yeni hedef fiyat raporlarını yayımladı.

Açıklanan raporlarda, hissenin 21,60 TL seviyesindeki son kapanış fiyatına kıyasla sunduğu yüksek prim potansiyelleri öne çıktı.

Açıklanan 6 raporda en muhafazakâr hedef fiyat 31,90 TL ile Deniz Yatırım'dan gelirken, en yüksek hedef fiyat 39,00 TL ile GCM Yatırım tarafından belirlendi. Kurumların sunduğu prim potansiyelleri ise yüzde 47,68 ile yüzde 80,55 gibi oldukça yüksek bir aralıkta seyretti.

Aracı Kurum Yeni Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Deniz Yatırım 31,90 TL 31,90 TL AL Yüzde 47,68 İş Yatırım 33,27 TL 33,27 TL AL Yüzde 54,00 Pusula Yatırım 34,00 TL 32,00 TL AL Yüzde 57,40 Tacirler Yatırım 34,40 TL 32,50 TL AL Yüzde 59,25 Gedik Yatırım 35,40 TL 32,72 TL Endeks Üstü Getiri Yüzde 63,88 GCM Yatırım 39,00 TL - - Yüzde 80,55

3 KURUMDAN HEDEF FİYATA YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Finansal Sonuçların Açıklanmasının Ardından Bazı Kurumlar Doğan Holding İçin Hedef Fiyat Beklentilerini Yukarı Taşıdı:

• Gedik Yatırım: DOHOL İçin Hedef Fiyatını 32,72 TL'den 35,40 TL'ye Yükseltirken, "Endeks Üstü Getiri" Tavsiyesini Korudu.

• Tacirler Yatırım: Hedef Fiyatını 32,50 TL'den 34,40 TL Seviyesine Çıkardı Ve "AL" Tavsiyesini Sürdürdü.

• Pusula Yatırım: Hedef Fiyatını 32,00 TL'den 34,00 TL'ye Revize Ederek "AL" Görünümünü Devam Ettirdi.

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