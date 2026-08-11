Google Haberler

Araç sahiplerinin takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Uluslararası piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen yüksek tutarlı zamların uygulanmayacağı bildirildi.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre uluslararası ürün fiyatlarında gün içinde yaşanan geri çekilme ve değişen fiyatlamalar sayesinde zam ihtiyacı tamamen ortadan kalktı.

Özellikle lojistik ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen motorin tarafındaki fiyat artışı beklentisi büyük tedirginlik yaratmıştı.

Benzine 1,56 TL zam geldi, fiyatlar değişti! (11 Ağustos) Benzine 1,56 TL zam geldi, fiyatlar değişti! (11 Ağustos)

İptal edilen zam oranları ve piyasa beklentileri şu şekildeydi:

• Motorin: Pompaya doğrudan 5,14 TL olarak yansıması beklenen dev artış iptal edildi. Zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatları birçok kentte tarihi rekor seviyelere ulaşacaktı.

• Benzin: Pompaya 1,50 TL olarak yansıtılması planlanan artıştan vazgeçildi.

Trafiğe çıkacaklar dikkat! Sigorta zammı geldi Trafiğe çıkacaklar dikkat! Sigorta zammı geldi

Gün içinde uluslararası petrol ve ürün piyasalarında yaşanan fiyat değişimleri neticesinde, bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorin gruplarında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyecek; pompa fiyatları mevcut seviyelerini koruyacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 80.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 41.91
Gazyağı 77.96
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASUZU bilançosunu açıkladı: Satışlar arttı, net kâr zarara döndüASUZU bilançosunu açıkladı: Satışlar arttı, net kâr zarara döndü
'Yeşil Altın'a büyük ilgi: 1200 TL'den satışa çıktı'Yeşil Altın'a büyük ilgi: 1200 TL'den satışa çıktı

Google Haberler