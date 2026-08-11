Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre uluslararası ürün fiyatlarında gün içinde yaşanan geri çekilme ve değişen fiyatlamalar sayesinde zam ihtiyacı tamamen ortadan kalktı.

Özellikle lojistik ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen motorin tarafındaki fiyat artışı beklentisi büyük tedirginlik yaratmıştı.

İptal edilen zam oranları ve piyasa beklentileri şu şekildeydi:

• Motorin: Pompaya doğrudan 5,14 TL olarak yansıması beklenen dev artış iptal edildi. Zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatları birçok kentte tarihi rekor seviyelere ulaşacaktı.

• Benzin: Pompaya 1,50 TL olarak yansıtılması planlanan artıştan vazgeçildi.

Gün içinde uluslararası petrol ve ürün piyasalarında yaşanan fiyat değişimleri neticesinde, bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorin gruplarında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyecek; pompa fiyatları mevcut seviyelerini koruyacak.