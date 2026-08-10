Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre primlerde yaklaşık yüzde 4’lük artışa gidildi.

Sürücünün risk geçmişi ve bulunduğu şehre göre değişen yeni rakamlarda; İstanbul’da en riskli gruptaki binek otomobil primi 57 bin lirayı aşarken, ticari otobüslerde ise 400 bin lira barajı geçildi.

SÜRÜCÜNÜN RİSK BASAMAĞI FİYATI DOĞRUDAN BELİRLİYOR

Hasar geçmişine göre şekillenen 0 ila 8 arasındaki basamak sistemi, sürücülerin ödeyeceği poliçe tutarlarında uçurum oluşturmaya devam ediyor.

İstanbul’da standart kabul edilen 4. basamaktaki bir otomobil sürücüsü için poliçe bedeli 19 bin 71 TL'ye yükseldi.

Üç Büyükşehirde Otomobil Prim Tablosu:



Şehir En Riskli Sürücü (0. Basamak) En Disiplinli Sürücü (8. Basamak) İstanbul 57.213 TL 9.535 TL Ankara 55.594 TL 9.266 TL İzmir 53.974 TL 8.996 TL

TİCARİ ARAÇLARDA REKOR RAKAMLAR: OTOBÜSTE 408 BİN TL

Ağustos zamlarıyla birlikte ticari araç segmentinde prim maliyetleri ciddi seviyelere ulaştı:

• Taksiler: İstanbul'da en riskli (0. basamak) gruptaki bir ticari taksinin sigorta bedeli 166 bin 214 TL'ye fırladı. En dürüst taksici (8. basamak) ise 27 bin 702 TL ödeyecek. Ankara'da taksi primleri 26 bin 918 TL ile 161 bin 510 TL, İzmir'de ise 26 bin 134 TL ile 156 bin 806 TL arasında değişiyor.

• Otobüsler (31+ Koltuk): Zirve yine yolcu otobüslerinin oldu. İstanbul'da 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası 408 bin 348 TL’ye kadar çıkarken, 8. basamaktaki prim 68 bin 58 TL olarak belirlendi.

POLİÇEYİ GECİKTİRENE AĞIR FATURA

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yenilemeyen araç sahiplerini ek mali yükler bekliyor.

Poliçe süresi geçen her 30 gün için prime yüzde 5 gecikme zammı (sürprim) uygulanıyor ve bu ceza oranı toplamda yüzde 50'ye kadar ulaşabiliyor.

Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilen araçlar ise para cezasının yanı sıra bağlanarak trafikten menediliyor.