Geçen hafta hangi şirketler geri alım yaptı? 3-7 Ağustos'ta 12 şirketten geri alım geldi. AKSGY 2,03 milyon lotla listenin zirvesinde yer aldı.
Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım işlemleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 3-7 Ağustos 2026 haftasında 12 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirirken, toplam alım miktarı 7 milyon 803 bin 575 lota ulaştı. Haftalık bazda Akiş GYO (AKSGY) 2 milyon 31 bin 569 lotla ilk sırada yer alırken, Enerya Enerji (ENERY) 1 milyon 450 bin lot, Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ise 894 bin 204 lot pay geri aldı. İşte geçen hafta hisse geri alımı yapan şirketler ve aldıkları lot miktarları...
BİR HAFTADA 7,8 MİLYON LOT GERİ ALINDI
3-7 Ağustos döneminde açıklanan işlemler şirket bazında toplandığında 12 farklı şirketin 7,8 milyon lotu aşan pay geri alımı yaptığı görülüyor.
Haftanın en yüksek toplam geri alımını gerçekleştiren Akiş GYO, 3 Ağustos'ta 1 milyon 196 bin 69 lot, 5 Ağustos'ta ise 835 bin 500 lot pay aldı. Böylece şirketin haftalık geri alımı 2 milyon 31 bin 569 lota ulaştı.
Enerya Enerji ise dört ayrı işlem gününde yaptığı alımlarla toplam 1 milyon 450 bin lot pay geri aldı.
AHLATCI DOĞAL GAZ 5 GÜN BOYUNCA ALIM YAPTI
Hafta boyunca düzenli geri alım gerçekleştiren şirketlerden biri Ahlatcı Doğal Gaz oldu.
AHGAZ, 3 Ağustos'ta 80 bin, 4 Ağustos'ta 160 bin, 5 Ağustos'ta 227 bin 463, 6 Ağustos'ta 416 bin 741 ve 7 Ağustos'ta 10 bin lot olmak üzere haftanın beş işlem gününde de alım yaptı.
Şirketin haftalık toplam geri alımı 894 bin 204 lot olarak gerçekleşti.
Mercan Kimya (MERCN) ise üç ayrı günde toplam 245 bin 322 lot pay geri aldı.
BULLS GİRİŞİM'DEN TEK GÜNDE 867 BİN LOTLUK ALIM
Haftanın dikkat çeken işlemlerinden biri Bulls Girişim Sermayesi'nden geldi. BULGS, 7 Ağustos'ta tek işlemde 867 bin 729 lot pay geri aldı.
Global Yatırım Holding (GLYHO) üç farklı işlem gününde toplam 640 bin 769 lot, Bor Şeker (BORSK) iki günde 550 bin lot, Europap Tezol Kağıt (TEZOL) ise iki işlemde 491 bin 775 lot geri alım gerçekleştirdi.
Ekim Turizm (Intercity) 3, 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde 150'şer bin lot olmak üzere toplam 450 bin lot pay aldı.
3-7 AĞUSTOS'TA EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Tarih
|Şirket
|Hisse
|Geri Alınan Pay
|3 Ağustos
|Mercan Kimya
|MERCN
|100.000 lot
|3 Ağustos
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|80.000 lot
|3 Ağustos
|Enerya Enerji
|ENERY
|250.000 lot
|3 Ağustos
|Ekim Turizm (Intercity)
|-
|150.000 lot
|3 Ağustos
|Akiş GYO
|AKSGY
|1.196.069 lot
|3 Ağustos
|Balatacılar Balatacılık
|BALAT
|24.500 lot
|4 Ağustos
|Mercan Kimya
|MERCN
|100.000 lot
|4 Ağustos
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|160.000 lot
|4 Ağustos
|Enerya Enerji
|ENERY
|300.000 lot
|4 Ağustos
|Global Yatırım Holding
|GLYHO
|250.000 lot
|4 Ağustos
|Europap Tezol Kağıt
|TEZOL
|50.000 lot
|5 Ağustos
|Mercan Kimya
|MERCN
|45.322 lot
|5 Ağustos
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|227.463 lot
|5 Ağustos
|Enerya Enerji
|ENERY
|600.000 lot
|5 Ağustos
|Ekim Turizm (Intercity)
|-
|150.000 lot
|5 Ağustos
|Bor Şeker
|BORSK
|300.000 lot
|5 Ağustos
|Akiş GYO
|AKSGY
|835.500 lot
|5 Ağustos
|Europap Tezol Kağıt
|TEZOL
|441.775 lot
|6 Ağustos
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|416.741 lot
|6 Ağustos
|Enerya Enerji
|ENERY
|300.000 lot
|6 Ağustos
|Global Yatırım Holding
|GLYHO
|150.000 lot
|6 Ağustos
|Bor Şeker
|BORSK
|250.000 lot
|6 Ağustos
|Boğaziçi Beton
|BOBET
|57.707 lot
|7 Ağustos
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|10.000 lot
|7 Ağustos
|Ekim Turizm (Intercity)
|-
|150.000 lot
|7 Ağustos
|Bulls Girişim Sermayesi
|BULGS
|867.729 lot
|7 Ağustos
|Global Yatırım Holding
|GLYHO
|240.769 lot
|7 Ağustos
|Reeder Teknoloji
|REEDR
|100.000 lot
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.