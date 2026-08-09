Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım işlemleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 3-7 Ağustos 2026 haftasında 12 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirirken, toplam alım miktarı 7 milyon 803 bin 575 lota ulaştı. Haftalık bazda Akiş GYO (AKSGY) 2 milyon 31 bin 569 lotla ilk sırada yer alırken, Enerya Enerji (ENERY) 1 milyon 450 bin lot, Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ise 894 bin 204 lot pay geri aldı. İşte geçen hafta hisse geri alımı yapan şirketler ve aldıkları lot miktarları...

BİR HAFTADA 7,8 MİLYON LOT GERİ ALINDI

3-7 Ağustos döneminde açıklanan işlemler şirket bazında toplandığında 12 farklı şirketin 7,8 milyon lotu aşan pay geri alımı yaptığı görülüyor.

Haftanın en yüksek toplam geri alımını gerçekleştiren Akiş GYO, 3 Ağustos'ta 1 milyon 196 bin 69 lot, 5 Ağustos'ta ise 835 bin 500 lot pay aldı. Böylece şirketin haftalık geri alımı 2 milyon 31 bin 569 lota ulaştı.

Enerya Enerji ise dört ayrı işlem gününde yaptığı alımlarla toplam 1 milyon 450 bin lot pay geri aldı.

AHLATCI DOĞAL GAZ 5 GÜN BOYUNCA ALIM YAPTI

Hafta boyunca düzenli geri alım gerçekleştiren şirketlerden biri Ahlatcı Doğal Gaz oldu.

AHGAZ, 3 Ağustos'ta 80 bin, 4 Ağustos'ta 160 bin, 5 Ağustos'ta 227 bin 463, 6 Ağustos'ta 416 bin 741 ve 7 Ağustos'ta 10 bin lot olmak üzere haftanın beş işlem gününde de alım yaptı.

Şirketin haftalık toplam geri alımı 894 bin 204 lot olarak gerçekleşti.

Mercan Kimya (MERCN) ise üç ayrı günde toplam 245 bin 322 lot pay geri aldı.

BULLS GİRİŞİM'DEN TEK GÜNDE 867 BİN LOTLUK ALIM

Haftanın dikkat çeken işlemlerinden biri Bulls Girişim Sermayesi'nden geldi. BULGS, 7 Ağustos'ta tek işlemde 867 bin 729 lot pay geri aldı.

Global Yatırım Holding (GLYHO) üç farklı işlem gününde toplam 640 bin 769 lot, Bor Şeker (BORSK) iki günde 550 bin lot, Europap Tezol Kağıt (TEZOL) ise iki işlemde 491 bin 775 lot geri alım gerçekleştirdi.

Ekim Turizm (Intercity) 3, 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde 150'şer bin lot olmak üzere toplam 450 bin lot pay aldı.

3-7 AĞUSTOS'TA EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Tarih Şirket Hisse Geri Alınan Pay 3 Ağustos Mercan Kimya MERCN 100.000 lot 3 Ağustos Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 80.000 lot 3 Ağustos Enerya Enerji ENERY 250.000 lot 3 Ağustos Ekim Turizm (Intercity) - 150.000 lot 3 Ağustos Akiş GYO AKSGY 1.196.069 lot 3 Ağustos Balatacılar Balatacılık BALAT 24.500 lot 4 Ağustos Mercan Kimya MERCN 100.000 lot 4 Ağustos Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 160.000 lot 4 Ağustos Enerya Enerji ENERY 300.000 lot 4 Ağustos Global Yatırım Holding GLYHO 250.000 lot 4 Ağustos Europap Tezol Kağıt TEZOL 50.000 lot 5 Ağustos Mercan Kimya MERCN 45.322 lot 5 Ağustos Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 227.463 lot 5 Ağustos Enerya Enerji ENERY 600.000 lot 5 Ağustos Ekim Turizm (Intercity) - 150.000 lot 5 Ağustos Bor Şeker BORSK 300.000 lot 5 Ağustos Akiş GYO AKSGY 835.500 lot 5 Ağustos Europap Tezol Kağıt TEZOL 441.775 lot 6 Ağustos Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 416.741 lot 6 Ağustos Enerya Enerji ENERY 300.000 lot 6 Ağustos Global Yatırım Holding GLYHO 150.000 lot 6 Ağustos Bor Şeker BORSK 250.000 lot 6 Ağustos Boğaziçi Beton BOBET 57.707 lot 7 Ağustos Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 10.000 lot 7 Ağustos Ekim Turizm (Intercity) - 150.000 lot 7 Ağustos Bulls Girişim Sermayesi BULGS 867.729 lot 7 Ağustos Global Yatırım Holding GLYHO 240.769 lot 7 Ağustos Reeder Teknoloji REEDR 100.000 lot

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