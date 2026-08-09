Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcıların takip edeceği başlıklardan biri Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar olacak. 10-14 Ağustos 2026 haftasında toplam 9 hisse üzerindeki tedbirlerin sona ermesi bekleniyor.

10 AĞUSTOS'TA 5 HİSSEDE TEDBİR SONA ERECEK

Borsa İstanbul'da 10 Ağustos Pazartesi günü 5 hisse için uygulanan VBTS tedbirlerinin süresi dolacak.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) paylarındaki kredili işlem yasağı sona erecek.

Aynı gün Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU), Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) hisselerinde uygulanan kredili işlem yasakları da kalkacak.

Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) ise diğer hisselerden farklı olarak iki tedbirin sona ereceği şirket olacak. BORLS paylarında kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri 10 Ağustos'ta sona erecek.

13 AĞUSTOS'TA SVGYO İÇİN TEDBİR KALKACAK

Haftanın ikinci tedbir tarihi 13 Ağustos Perşembe olacak.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı bu tarihte sona erecek.

14 AĞUSTOS'TA 3 HİSSEDE YASAK SONA ERECEK

Haftanın son işlem günü olan 14 Ağustos Cuma günü üç hisse üzerindeki tedbirler kalkacak.

Big Medya Teknoloji A.Ş. (BIGTK), Dünya Holding A.Ş. (DUNYH) ve İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) paylarında uygulanan kredili işlem yasaklarının süresi dolacak.

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