Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yeni kararlar alındı. HEDEF, CWENE ve IEYHO hisselerinde 10 Ağustos 2026 (Pazartesi) tarihinden itibaren yeni tedbirler uygulanacak.

Kararlara göre HEDEF ve CWENE paylarında kredili işlem ve açığa satış yasağı, IEYHO paylarında ise kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri devreye girecek. Tedbirler 9 Eylül 2026 tarihine kadar sürecek.

HEDEF HİSSESİNE İKİ TEDBİR BİRDEN

Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) paylarında 10 Ağustos-9 Eylül 2026 tarihleri arasında kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanacak.

HEDEF hisseleri belirtilen süre boyunca kredili işlemlere ve açığa satışa konu edilemeyecek.

CWENE HİSSESİNDE İKİ YASAK UYGULANACAK

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) hisseleri için de iki ayrı tedbir devreye girecek.

CWENE paylarında 10 Ağustos-9 Eylül 2026 tarihleri arasında kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanacak.

IEYHO'DA BRÜT TAKAS KARARI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) paylarında ise kredili işlem yasağının yanı sıra brüt takas tedbiri uygulanacak.

IEYHO hisselerinde her iki tedbir de 10 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 9 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

BRÜT TAKAS VE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul tarafından uygulanan tedbirler yatırımcıların hisse alım satım imkanlarını belirli sürelerle sınırlandırabiliyor. Bu kapsamda kredili işlem yasağı bulunan hisseler kredi kullanılarak satın alınamıyor. Açığa satış yasağı uygulanan paylarda ise yatırımcının sahip olmadığı hisseleri ödünç alarak satış işlemi gerçekleştirmesine izin verilmiyor.

Brüt takas uygulamasında ise aynı gün içinde yapılan alım ve satımlar netleştirilmiyor. Alınan payların bedelinin, satılan payların ise kendisinin takas sürecinde ayrı ayrı karşılanması gerekiyor. Bu nedenle brüt takas, normal işlem düzenine kıyasla yatırımcının hareket alanını sınırlandıran tedbirlerden biri olarak öne çıkıyor.

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