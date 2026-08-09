Borsa İstanbul'da yeni hafta öncesi yatırımcıların radarına giren 6 BIST 30 hissesi yükseliş trendiyle dikkat çekti. Listede son bir yılda yatırımcısına yüzde 200'ün üzerinde getiri sağlayan ASTOR zirvede yer alırken, TRALT ve TUPRS'ta da yıllık kazanç yüzde 100'ü aştı. Kısa vadede ise tablo değişti; TRALT yalnızca bir haftada yüzde 18,09 yükselirken, TUPRS son bir ayda yüzde 25,39 getiri sağladı.

YÜKSELİŞ TRENDİNDEKİ 6 BIST 30 HİSSESİ

9 Ağustos 2026 tarihli Finnet2000 verilerine göre yükseliş trendinde yer alan BIST 30 hisselerinin kapanış fiyatları ile haftalık, aylık ve yıllık getirileri şöyle;

Hisse Kapanış Haftalık getiri Aylık getiri Yıllık getiri ASTOR 308,50 TL %4,40 -%5,15 %200,39 TRALT 52,15 TL %18,09 -%0,10 %125,95 TUPRS 323,50 TL %9,57 %25,39 %113,15 BIMAS 385,75 TL -%1,15 %3,07 %48,90 AEFES 21,58 TL -%1,37 %5,17 %29,68 KCHOL 198,50 TL %0,81 %4,92 %12,46

HAFTALIK GETİRİDE TRALT ÖNE ÇIKTI

Altı hissenin kısa vadeli performansları karşılaştırıldığında TRALT yüzde 18,09 ile haftalık bazda en yüksek getiriyi sağladı. TUPRS yüzde 9,57, ASTOR yüzde 4,40 ve KCHOL yüzde 0,81 yükseldi.

BIMAS haftalık bazda yüzde 1,15, AEFES ise yüzde 1,37 değer kaybetti. Bu durum, yükseliş trendinde değerlendirilen bir hissenin her zaman tüm zaman dilimlerinde pozitif getiri sağlamayabileceğini de gösteriyor.

AYLIK GETİRİDE TUPRS AÇIK ARA İLK SIRADA

Son bir aylık performanslarda TUPRS diğer hisselerden ayrıştı. Tüpraş hisseleri aylık bazda yüzde 25,39 getiri sağladı.

AEFES yüzde 5,17, KCHOL yüzde 4,92 ve BIMAS yüzde 3,07 yükselirken ASTOR yüzde 5,15, TRALT ise yüzde 0,10 geriledi.

YÜKSELİŞ TRENDİ NEDİR?

Yükseliş trendi, bir finansal varlığın fiyat hareketlerinde genel yönün yukarı olması anlamına geliyor. Teknik analizde fiyatın oluşturduğu dip ve tepe seviyelerinin zaman içinde daha yukarı taşınması, yükselen trendin temel göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Başka bir ifadeyle yeni diplerin önceki diplerin, yeni zirvelerin de önceki zirvelerin üzerinde oluşması fiyat hareketindeki pozitif eğilime işaret ediyor.

Ancak bir hissenin yükseliş trendinde bulunması, fiyatının her gün yükseleceği anlamına gelmiyor. Ana eğilim yukarı yönlü kalırken kısa süreli geri çekilmeler görülebiliyor.

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