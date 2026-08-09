Mobil ve internet bankacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte IBAN üzerinden para transferi günlük işlemlerin önemli bir parçası haline geldi. Ancak IBAN'ın yanlış yazılması veya alıcı bilgilerinin kontrol edilmeden işlemin onaylanması, paranın farklı bir hesaba gönderilmesine yol açabiliyor. Yanlış transfer fark edildiğinde ise hızlı hareket etmek önem taşıyor.

Uzmanlar, para gönderilmeden önce yalnızca IBAN'ın değil, alıcının adı-soyadı ile gönderilecek tutarın da son kez kontrol edilmesini öneriyor. Peki yanlış IBAN'a para gönderilirse ne yapılmalı, banka parayı geri alabilir mi ve para kendiliğinden hesaba döner mi?

YANLIŞ IBAN'A PARA GÖNDERİLİRSE NE OLUR?

IBAN'ın hatalı girilmesi durumunda transferin sonucu, girilen hesap bilgilerinin geçerli olup olmamasına göre değişebiliyor. İşlemin başka bir hesaba başarıyla ulaşması halinde gönderilen para her durumda otomatik olarak göndericinin hesabına geri dönmeyebiliyor.

Bu nedenle transfer ekranındaki IBAN ve alıcı bilgilerinin işlem onaylanmadan önce kontrol edilmesi önem taşıyor.

YANLIŞ HESABA PARA GÖNDERİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Hatalı transfer fark edildiğinde ilk olarak zaman kaybetmeden paranın gönderildiği bankayla iletişime geçilmesi gerekiyor.

Banka, yapılan başvurunun ardından karşı bankayla iletişime geçerek paranın iadesine yönelik süreci başlatabiliyor. Ancak paranın geri alınması, transferin ve paranın ulaştığı hesabın durumuna göre değişebiliyor.

Bu nedenle yanlış transfer fark edildikten sonra beklemek yerine bankaya mümkün olduğunca kısa sürede bildirim yapılması gerekiyor.

YANLIŞ IBAN'A GÖNDERİLEN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

Bankacılık kanalları üzerinden başlatılan süreç her durumda paranın doğrudan göndericinin hesabına aktarılacağı anlamına gelmiyor.

Bankalar aracılığıyla sonuç alınamaması durumunda gönderici, yasal yollara başvurarak gönderdiği tutarın iadesini talep edebiliyor. Bu noktada para transferine ilişkin belgeler önem kazanıyor.

Transfer dekontunun saklanması ve bankayla gerçekleştirilen başvuruların kayıt altında tutulması, olası bir anlaşmazlık durumunda sürecin takip edilmesini kolaylaştırabiliyor.

PARA GÖNDERİRKEN SADECE IBAN'I KONTROL ETMEK YETMİYOR

Yanlış transferlerin önüne geçmek için işlem onay ekranında üç temel bilginin birlikte kontrol edilmesi öneriliyor:

IBAN, alıcının adı-soyadı ve gönderilecek tutar.

Özellikle yüksek tutarlı transferlerde işlemi onaylamadan önce bilgilerin yeniden kontrol edilmesi, yanlış hesaba para gönderme riskini azaltabiliyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI IBAN UYARISI

IBAN transferlerinde yalnızca yanlış hesaba para gönderme riskine karşı değil, dolandırıcılık girişimlerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden gönderilen hesap bilgileri doğrulanmadan para transferi yapılmaması tavsiye ediliyor. Özellikle tanınmayan kişilerden gelen ödeme taleplerinde alıcının ve hesap bilgilerinin bağımsız bir iletişim kanalı üzerinden doğrulanması önem taşıyor.

PARA TRANSFERİ DEKONTUNU NEDEN SAKLAMAK GEREKİYOR?

Transfer tamamlandıktan sonra dekontun saklanması, olası bir sorun durumunda işlemin tarihinin, tutarının ve transfer bilgilerinin belgelenmesini sağlıyor.

Yanlış transfer veya taraflar arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda dekont, yapılan ödemenin takip edilmesinde önemli bir kayıt niteliği taşıyor.

IBAN'A PARA GÖNDERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Para transferini onaylamadan önce IBAN ile alıcının adı-soyadının eşleştiğinden ve tutarın doğru girildiğinden emin olunması gerekiyor. Tanınmayan kişiler tarafından iletilen IBAN bilgileri ayrıca doğrulanmalı ve işlem tamamlandıktan sonra dekont saklanmalı.

Yanlış transfer fark edilirse de ilk adım olarak vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi gerekiyor.

(KARAR)