Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ederken, açıklanan finansal sonuçlarda milyarlarca liralık net kâr rakamları dikkat çekti. 2026/06 finansallarına göre şu ana kadar en yüksek net kârı açıklayan şirketler belli oldu.

Listenin zirvesinde 63 milyar 704 milyon TL net kârla Garanti Bankası (GARAN) yer aldı. Garanti Bankası'nı 49 milyar 848 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS), 46 milyar 228 milyon TL ile Tera Yatırım (TERA) takip etti.

BANKALAR İLK 10'A DAMGA VURDU

Listenin devamında Akbank (AKBNK) 34 milyar 378 milyon TL ile dördüncü sırada bulunuyor.

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 31 milyar 10 milyon TL, İş Bankası C (ISCTR) 30 milyar 13 milyon TL, QNB (QNBTR) ise 29 milyar 299 milyon TL net kâr açıkladı.

Böylece en yüksek net kârı açıklayan ilk 10 şirket arasında 5 banka yer aldı.

2026 İKİNCİ ÇEYREKTE EN YÜKSEK NET KÂR AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

Sıra Şirket Hisse Net kâr 1 Garanti Bankası GARAN 63.704 milyon TL 2 Tüpraş TUPRS 49.848 milyon TL 3 Tera Yatırım TERA 46.228 milyon TL 4 Akbank AKBNK 34.378 milyon TL 5 Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 31.010 milyon TL 6 İş Bankası C ISCTR 30.013 milyon TL 7 QNB QNBTR 29.299 milyon TL 8 Koç Holding KCHOL 20.306 milyon TL 9 Türk Hava Yolları THYAO 18.864 milyon TL 10 Türk Telekom TTKOM 17.152 milyon TL

İLK 10'UN TOPLAM KÂRI 340 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Listedeki 10 şirketin açıklanan net kârları birlikte değerlendirildiğinde toplam rakam 340 milyar 802 milyon TL'ye ulaşıyor.

İlk 10'daki en yüksek rakam 63,7 milyar TL ile GARAN'da görülürken, listenin 10. sırasındaki TTKOM'un net kârı da 17,15 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Finansal sonuçların açıklanmaya devam etmesi nedeniyle en yüksek net kâr sıralamasında önümüzdeki günlerde değişiklik yaşanabilir.

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