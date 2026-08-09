Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde 3-7 Ağustos 2026 haftasında aracı kurumların gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların radarında yer aldı. Haftalık verilere göre Yapı Kredi alım tarafında ilk sıraya yerleşirken, satışlarda İş Yatırım öne çıktı.

ASTOR'da ilk 5 alıcı kurumun işlemleri 4 milyon 404 bin 371 lot, ilk 5 satıcı kurumun işlemleri ise 3 milyon 529 bin 513 lot olarak gerçekleşti. İki taraf arasındaki fark 874 bin 858 lot net alım oldu.

ASTOR'DA YAPI KREDİ 1,77 MİLYON LOT ALDI

ASTOR hisselerinde haftanın en yüksek net alımını Yapı Kredi gerçekleştirdi. Kurum, 3-7 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 772 bin 423 lot net ASTOR alımı yaptı.

Yapı Kredi'nin alım tarafındaki payı yüzde 33,34 olurken ortalama maliyeti 304,528 TL olarak gerçekleşti.

İkinci sırada ise Bank of America yer aldı. Kurumun ASTOR'daki net alımı 1 milyon 164 bin 293 lot, payı yüzde 21,90 ve ortalama maliyeti 320,363 TL oldu.

Böylece yalnızca Yapı Kredi ve Bank of America'nın toplam net ASTOR alımı 2 milyon 936 bin 716 lota ulaştı.

ASTOR HİSSESİNİ EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Yapı Kredi 1.772.423 %33,34 304,528 TL Bank of America 1.164.293 %21,90 320,363 TL Global 572.898 %10,77 296,276 TL TEB 520.048 %9,78 303,065 TL Tera 374.709 %7,05 309,34 TL Diğer 912.593 %17,16 -

İlk iki kurum, alım tarafındaki işlemlerin toplam yüzde 55,24'ünü oluşturdu.

ASTOR HİSSESİNİ EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ilk sırada İş Yatırım yer aldı. Kurumun net satışı 950 bin 476 lot, satışlardaki payı ise yüzde 17,88 oldu. İş Yatırım'ın ortalama maliyeti 314,342 TL olarak kaydedildi.

İkinci sıradaki Yatırım Finansman ise 926 bin 488 lot net satış gerçekleştirdi.

ASTOR'DA TEMETTÜ TARİHİ 15 EKİM OLARAK BELİRLENDİ

Astor Enerji, 7 Ağustos'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 2025 yılı olağan genel kurulunda alınan kar payı dağıtım kararını duyurdu.

Şirketin yönetim kurulu tarafından daha önce sunulan pay başına brüt 2,1911471 TL ve net 1,8624750 TL temettü dağıtılması teklifi genel kurul tarafından onaylandı.

Kar dağıtımının yönetim kurulunun önerisine uygun şekilde gerçekleştirilmesine karar verilirken, temettü ödeme tarihi 15 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Buna göre 1.000 lot ASTOR hissesi bulunan bir yatırımcı için dağıtılacak temettü yaklaşık 2.191,15 TL brüt ve 1.862,48 TL net olacak.

ASTOR HİSSESİ BİR YILDA YÜZDE 197 DEĞER KAZANDI

ASTOR hisseleri 7 Ağustos'taki işlemleri yüzde 3,3 düşüşle 308,5 TL seviyesinden tamamladı.

Son bir yıllık performansa bakıldığında ise hissedeki değer artışı yüzde 197 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece ASTOR'da yeni haftaya girilirken bir tarafta aracı kurumların milyonlarca lotluk işlemleri, diğer tarafta ise 15 Ekim'de gerçekleştirilecek temettü ödemesi yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.