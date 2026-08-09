SASA Polyester (SASA) hisselerinde 3-7 Ağustos 2026 haftasında gerçekleştirilen aracı kurum işlemleri yatırımcıların dikkatini çekti. Haftalık takas verilerinde HSBC alım tarafında açık ara ilk sırada yer alırken, satış tarafında İnfo Yatırım öne çıktı.

SASA'DA HSBC 293 MİLYON LOT ALDI

SASA'daki haftalık işlemlerin en dikkat çeken ismi HSBC oldu. Kurum, 3-7 Ağustos haftasında 293 milyon 434 bin 221 lot net alım gerçekleştirdi.

HSBC'nin alım tarafındaki payı yüzde 64,28 gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken ortalama maliyeti 2,563 TL oldu.

HSBC'yi 31,4 milyon lotla Tacirler Yatırım ve 25,2 milyon lotla Ünlü takip etti.

EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet HSBC 293.434.221 %64,28 2,563 TL Tacirler 31.401.318 %6,88 2,508 TL Ünlü 25.249.077 %5,53 2,558 TL A1 23.023.598 %5,04 2,615 TL TEB 22.344.391 %4,89 2,538 TL Diğer 61.034.070 %13,37 -

EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ilk sırayı 138 milyon 12 bin 473 lotla İnfo Yatırım aldı. İnfo'nun satışlardaki payı yüzde 30,23, ortalama maliyeti ise 2,586 TL olarak gerçekleşti.

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet İnfo 138.012.473 %30,23 2,586 TL Oyak 49.556.389 %10,86 2,597 TL Alternatif 43.377.746 %9,50 2,567 TL Bank of America 31.982.861 %7,01 2,47 TL Ak Yatırım 27.686.520 %6,07 2,612 TL Diğer 165.870.686 %36,34 -

SASA'DA ALIMLARIN YÜZDE 64'Ü HSBC'DEN

Haftalık verilerde HSBC'nin SASA işlemlerindeki ağırlığı dikkat çekti. Kurumun 293,4 milyon lotluk net alımı, alım tarafının yüzde 64,28'ini tek başına oluşturdu.

İlk 5 alıcı kurum ile ilk 5 satıcı kurum arasındaki farkın 104,8 milyon lot net alım yönünde gerçekleşmesi de haftalık aracı kurum dağılımında öne çıkan bir diğer veri oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.