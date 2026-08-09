HSBC geçen hafta 1,09 milyar TL net alım yaptı. KCHOL'de 1,55 milyar TL alırken THYAO'da 1,37 milyar TL sattı. İşte en çok aldığı ve sattığı hisseler.
Borsa İstanbul'da yabancı aracı kurumların işlemleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. 3-7 Ağustos 2026 haftasında HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Koç Holding (KCHOL) alım tarafında, Türk Hava Yolları (THYAO) ise satış tarafında ilk sıraya yerleşti.
Haftalık verilere göre HSBC, Borsa İstanbul'da 1 milyar 94 milyon 797 bin 472 TL net alım gerçekleştirdi. Kurumun alımlarında KCHOL ve SASA öne çıkarken, satış tarafında THYAO ve TUPRS'taki yüksek tutarlı işlemler dikkat çekti.
HSBC HAFTAYI 1,09 MİLYAR TL NET ALIMLA TAMAMLADI
3-7 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre HSBC'nin toplam işlemleri alım tarafında ağırlık kazandı. Kurumun haftalık net işlem hacmi +1.094.797.472 TL olarak gerçekleşti.
Alım tarafındaki ilk 5 hissede KCHOL açık ara ilk sırada bulunurken, SASA ikinci sırada yer aldı. Satışlarda ise THYAO'daki 1,36 milyar TL'lik net satış haftanın en yüksek tutarlı işlemi oldu.
HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Alım
|Pay
|Maliyet
|KCHOL
|1.550.929.319,70 TL
|%37,09
|200,96 TL
|SASA
|752.018.608,80 TL
|%17,98
|2,563 TL
|AKBNK
|289.464.683,50 TL
|%6,92
|69,204 TL
|ISCTR
|259.009.109,80 TL
|%6,19
|12,378 TL
|GARAN
|227.616.916,20 TL
|%5,44
|130,954 TL
|Diğer
|1.103.043.950,07 TL
|%26,38
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HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Satış
|Pay
|Maliyet
|THYAO
|1.368.104.127,00 TL
|%44,31
|320,673 TL
|TUPRS
|456.913.839,00 TL
|%14,80
|306,283 TL
|TTKOM
|262.014.033,35 TL
|%8,49
|53,133 TL
|PETKM
|112.365.012,39 TL
|%3,64
|18,554 TL
|ENKAI
|108.784.769,60 TL
|%3,52
|86,558 TL
|Diğer
|779.103.332,53 TL
|%25,24
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THYAO SATIŞLARIN YÜZDE 44'ÜNÜ OLUŞTURDU
HSBC'nin haftalık satışlarında THYAO belirgin şekilde öne çıktı. 1,368 milyar TL'lik THYAO satışı, kurumun toplam satışlarının yüzde 44,31'ini oluşturdu.
THYAO ve TUPRS'taki toplam net satış yaklaşık 1,83 milyar TL seviyesine ulaşırken, bu iki hisse HSBC'nin satış tarafındaki işlemlerinin önemli bölümünü oluşturdu.
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