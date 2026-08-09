Altın piyasasında dikkat çeken bir değerlendirme Citadel Securities'tan geldi. Şirketin stratejisti Scott Rubner, 2026 yılında ilk kez altına yapısal pozisyon eklenmesini savunmaya başladı. Rubner, mevcut değerli metaller ortamını ise "aylardır değerli metallerde gördüğümüz en çarpıcı yükseliş fırsatlarından biri" olarak nitelendirdi.

Citadel Securities'ın altın ve gümüşteki beklentisini güçlendiren 5 katalizör aynı anda devreye girmiş durumda. Analizde özellikle fonların 6 Ağustos itibarıyla altın ve gümüşte net açık pozisyonda bulunması dikkat çekiyor. Kuruma göre fiyatlarda yukarı yönlü yeni bir kırılma yaşanması, bu pozisyonların kapatılmasıyla sistematik alımları tetikleyebilir ve yükselişe ilave güç kazandırabilir.

CITADEL 2026'DA İLK KEZ ALTIN İÇİN BUNU ÖNERDİ

Scott Rubner'ın değerlendirmesindeki en önemli değişiklik, 2026 yılında ilk kez altına "yapısal pozisyon" eklenmesini savunmaya başlaması oldu.

Citadel Securities, mevcut ortamda hem altın hem de gümüş için asimetrik yükseliş potansiyeli bulunduğunu düşünüyor.

Bu görüşün arkasında Fed'in daha güvercin bir patikaya doğru yeniden fiyatlanması, merkez bankalarının hızlanan altın alımları, CTA'ların mevcut pozisyonları, opsiyon piyasasındaki değişim ve bireysel yatırımcıların henüz güçlü şekilde piyasaya dönmemiş olması bulunuyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN "YAKITI" FONLARDAN GELEBİLİR

Analizin en dikkat çekici noktalarından biri fonların pozisyonlanması oldu.

Rubner'ın CTA analizine göre 6 Ağustos itibarıyla hem altın hem de gümüş net açık pozisyonda tutuluyor. Citadel Securities ise bunu değerli metaller açısından bir engelden ziyade potansiyel "yakıt" olarak değerlendiriyor.

Makroekonomik görünüm iyileşmesine rağmen pozisyonların halen ters yönde bulunması nedeniyle altın ve gümüşte yükseliş momentumunun güçlenmesi sistematik fonları alıma yöneltebilir.

Başka bir ifadeyle, fiyatlarda yukarı yönlü güçlü bir kırılma gerçekleşmesi durumunda trend takipçisi fonların açık pozisyonlarını kapatması gerekebilir. Bu durum yeni alımları tetikleyerek yükseliş hareketinin kendi kendini beslemesine yol açabilir.

ALTIN OPSİYONLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Citadel Securities, altın tarafında SPDR Gold Shares ETF (GLD) üzerindeki opsiyon hareketlerini de mercek altına aldı.

Şirkete göre zımni oynaklık düşük seviyelerden yükselmeye başlarken, put/call çarpıklığı Şubat ayından bu yana en derin seviyesine geri döndü. Bu yapılanmanın tarihsel olarak yükseliş yönündeki beklentinin güçlendiğine işaret ettiği belirtildi.

Benzer bir değişimin gümüşü takip eden iShares Silver Trust (SLV) tarafında da yaşandığı ifade edildi. SLV'de zımni oynaklık yükselmeye başlarken çarpıklığın belirgin biçimde tersine dönmesi, gümüş piyasasında da yukarı yönlü risklerin yeniden fiyatlandığı şeklinde değerlendiriliyor.

ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI HIZ KAZANIYOR

Altındaki beklentiyi destekleyen bir diğer önemli faktör merkez bankalarının talebi.

Citadel Securities'ın derlediği verilere göre Çin'in altın alımları en az Aralık 2024'ten bu yana aylık bazda hız kazanıyor. Kurum, bu gelişmeyi küresel ölçekte resmi sektörün altın talebindeki daha geniş toparlanmanın bir parçası olarak değerlendiriyor.

Hazine ve döviz müdahalelerine ilişkin endişelerin de altının rezerv varlık rolünü güçlendirdiğine dikkat çekiliyor.

FED VE DOLAR DA ALTINI DESTEKLEYEN 5 FAKTÖR ARASINDA

Rubner'a göre piyasaların Fed'i daha güvercin bir para politikası patikasına doğru yeniden fiyatlaması, faiz getirisi sağlamayan altın ve gümüş açısından doğrudan destek oluşturuyor.

ABD dolarındaki devam eden zayıflığın da bu dinamiği güçlendirdiği belirtiliyor.

Böylece para politikası beklentileri ve dolar cephesindeki görünüm, merkez bankası talebiyle birleşerek Citadel Securities'ın altın konusundaki pozisyon değişikliğinin temel dayanaklarından birini oluşturuyor.

BİR BÜYÜK ALICI GRUBU DAHA KENARDA BEKLİYOR

Citadel Securities'ın analizinde öne çıkan bir diğer nokta ise bireysel yatırımcılar. Rubner, özellikle gümüşte bireysel yatırımcıların yaratabileceği talebin yeterince fiyatlanmadığını düşünüyor.

Değerli metallerin yapay zeka temasının gölgesinde kalması nedeniyle bireysel yatırımcıların radarından büyük ölçüde çıktığı belirtiliyor. Bu nedenle altın ve gümüşte güçlü bir momentum oluşması halinde piyasaya yeniden girebilecek geniş bir yatırımcı kitlesinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Rubner, Ocak-Şubat rallisini bunun yakın dönemdeki örneği olarak gösteriyor. Söz konusu dönemde bireysel yatırımcıların kısa sürede önemli bir ek talep kaynağına dönüşebildiğine dikkat çekiliyor.

CITADEL'İN ALTIN İÇİN İZLEDİĞİ 5 KRİTİK SİNYAL

Citadel Securities'ın altın ve gümüşte yükseliş potansiyeli görmesinin arkasında Fed'in güvercinleşmesine yönelik fiyatlama, hızlanan merkez bankası alımları, net açık CTA pozisyonları, GLD ve SLV'deki yükseliş yönlü opsiyon dinamikleri ve henüz kullanılmamış bireysel yatırımcı potansiyeli bulunuyor.

Rubner'a göre bu beş katalizörün aynı anda ortaya çıkması nadir görülen bir hizalanmaya işaret ediyor.

Bu tablo, Rubner'ın 2026'da ilk kez altına yapısal pozisyon eklenmesini savunmaya başlamasına ve mevcut ortamı son aylardaki en dikkat çekici yükseliş fırsatlarından biri olarak değerlendirmesine neden oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.