8 Ağustos 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.660,55 TL

Çeyrek altın: 10.909,00 TL

Yarım altın: 21.798,00 TL

Tam altın: 43.416,64 TL

Cumhuriyet altını: 43.450,00 TL

Gremse altın: 108.874,55 TL

Ons altın: 4.341,63 dolar

Altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girerken, yatırımcıların gözü küresel piyasalardaki hareketlilikte olmaya devam ediyor.

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