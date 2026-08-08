Borsa İstanbul'da geçen hafta hisse bazında sert hareketler yaşandı. Tekfen Holding yüzde 35,28'lik yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi olurken, Şekerbank yüzde 12,63'lük düşüşle haftanın en fazla değer kaybeden hissesi oldu.

BIST 100 endeksi, hafta içinde 13.376,01 ile 13.956,18 puan arasında hareket etti. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,39 yükselişle 13.779,39 puandan tamamladı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Borsanın yükselişle tamamladığı haftada yatırımcısına en fazla kazandıran hisse Tekfen Holding (TKFEN) oldu. TKFEN hisseleri haftalık bazda yüzde 35,28 yükseldi.

Tekfen Holding'in ardından CW Enerji (CWENE) geldi. CWENE hisseleri haftayı yüzde 24,12 yükselişle tamamladı.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT) yüzde 18,09 yükselişle haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi oldu.

Tureks Turunç Madencilik (TRENJ) yüzde 14,24, Gülermak (GLRMK) ise yüzde 13,44 değer kazanarak haftanın en çok yükselen ilk beş hissesi arasında yer aldı.

Haftanın en çok kazandıran 5 hissesi:

TKFEN: %35,28

CWENE: %24,12

TRALT: %18,09

TRENJ: %14,24

GLRMK: %13,44

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Borsa İstanbul'da haftanın en sert düşüşü ise Şekerbank (SKBNK) hisselerinde yaşandı. SKBNK hisseleri haftalık bazda yüzde 12,63 geriledi.

Şekerbank'ı Balsu Gıda (BALSU) takip etti. BALSU hisselerinde haftalık kayıp yüzde 11,28 oldu.

Otokar (OTKAR) yüzde 10,49 düşüşle haftanın en fazla değer kaybeden üçüncü hissesi olurken, Enerya Enerji (ENERY) yüzde 9,34 geriledi.

Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisseleri de haftalık bazda yüzde 9,07 değer kaybederek kaybettirenler listesinin beşinci sırasında yer aldı.

Haftanın en çok kaybettiren 5 hissesi:

SKBNK: %-12,63

BALSU: %-11,28

OTKAR: %-10,49

ENERY: %-9,34

EREGL: %-9,07

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