Şirketin finansal sonuçlarında özellikle satışlar, brüt kâr ve FAVÖK'teki gerileme dikkat çekti.

Bossa'nın 2026/6 döneminde satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 3,28 milyar TL oldu. Şirketin brüt kârı ise yüzde 57 düşüşle 370,1 milyon TL'ye geriledi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da sert gerileyen şirketin FAVÖK'ü, yıllık bazda yüzde 78 düşüşle 131,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

BOSSA ZARAR AÇIKLADI

Şirketin net dönem sonucunda da önemli bir değişim yaşandı. Bossa, 2025 yılının ilk yarısında 236,3 milyon TL net dönem kârı açıklarken, 2026'nın aynı döneminde 56,3 milyon TL net dönem zararı kaydetti.

Bilançonun aktif tarafında ise toplam varlıklar 2026 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 2 azalarak 16,75 milyar TL oldu. Dönen varlıklar yüzde 5 düşüşle 5,21 milyar TL seviyesine gerilerken, duran varlıklar 11,54 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin net borcu 1,82 milyar TL seviyesinde bulunurken, önceki çeyreğe göre yüzde 6'lık düşüş kaydedildi. Özkaynaklar ise yüzde 1 gerileyerek 12,49 milyar TL oldu.

Bossa'nın 7 Ağustos 2026 itibarıyla borsadaki hisse fiyatı 6,12 TL, piyasa değeri ise yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

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