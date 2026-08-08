Banka, süreç kapsamında yurt içi işlemler için Halk Yatırım'ı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar için ise Citi ve JPMorgan'ı yetkilendirdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 30 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde bulunan çıkarılmış sermayenin yüzde 25 oranında artırılması planlanıyor.

Buna göre Halkbank'ın 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanarak 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL artırılacak.

Sermaye artırımı sonrasında bankanın çıkarılmış sermayesi 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye yükselecek.

CİTİ VE JPMORGAN YETKİLENDİRİLDİ

İkincil halka arz sürecinde yurt içi işlemlerin yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görevlendirildi.

Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlarda ise Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (JPMorgan) müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplayıcılar olarak yetkilendirildi.

İhraç edilecek yeni payların nama yazılı ve Borsa İstanbul'da işlem görebilir nitelikte olacağı bildirildi.

MEVCUT YATIRIMCILARA TAHSİSAT YAPILACAK

KAP açıklamasının yapıldığı tarih itibarıyla Halkbank pay sahibi olan yatırımcılar da sermaye artırımı sürecinde belirli bir grup olarak tanımlanacak.

Bu gruba, sermaye artırımı oranında pay talep edebilmelerini sağlamak amacıyla talep toplama sürecinde tahsisat yapılacak. Banka, söz konusu uygulamanın rüçhan hakkı veya herhangi bir imtiyaz anlamına gelmediğini belirtti.

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