Fon kategorileri arasında kıymetli maden fonları güçlü performansıyla öne çıkarken, bazı fonlarda sert düşüşler görüldü.

YATIRIM FONLARINDA KIYMETLİ MADENLER ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisi yüzde 4,76 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

En fazla değer kaybeden kategori ise yüzde 3,51 düşüşle Borsa Yatırım Fonları oldu.

Haftanın en çok kazandıran yatırım fonu ise yüzde 69,56 yükselen Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Buna karşılık QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon, yüzde 97,80'lik düşüşle haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu olarak kayıtlara geçti.

BES FONLARINDA DA KIYMETLİ MADENLER ZİRVEDE

BES fonlarında haftalık ortalama getiri yüzde 2,32 olarak gerçekleşti.

BES fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,97 ile Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü. En düşük getiri ise yüzde 0,02 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde gerçekleşti.

Haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu, yüzde 7,93 yükselen Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

BES tarafında haftanın en fazla kaybettiren fonu ise yüzde 1,19 gerileyen Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak belirlendi.

Fon grubu Ortalama / kategori getirisi Yatırım fonları %1,59 BES fonları %2,32 Kıymetli Maden Fonları %4,76 Kıymetli Madenler BES %4,97 Borsa Yatırım Fonları -%3,51 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon %0,02

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