3-7 Ağustos 2026 haftasında yatırım araçlarının performansı belli oldu. Haftanın en güçlü yükselişi gram gümüş ve ons gümüşte görülürken, ham petrol haftayı düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul ve değerli metaller de haftalık bazda yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,39 yükselerek 13.779 puandan haftayı tamamladı.

Değerli metallerde ise güçlü yükseliş dikkat çekti. Gram altın yüzde 7,67 artışla 6.658 TL'ye, ons altın ise yüzde 7,45 yükselişle 4.342,18 dolara çıktı.

Gümüş fiyatlarında ise haftalık kazanç daha yüksek gerçekleşti. Ons gümüş yüzde 10,27 yükselerek 63,58 dolara, gram gümüş ise yüzde 10,60 artışla 97,45 TL'ye ulaştı.

Döviz tarafında dolar/TL yüzde 0,40 değer kazanarak 47,71 TL'den haftayı tamamladı.

Kripto para piyasasında da yükseliş görüldü. Bitcoin haftalık bazda yüzde 3,42 artışla 64.962 dolar seviyesinde işlem gördü.

Haftanın kaybettiren yatırım aracı ise petrol oldu. Ham petrolün fiyatı yüzde 8,96 gerileyerek 77,08 dolardan haftayı tamamladı.

Yatırım aracı Haftalık değişim Hafta sonu değeri Gram gümüş %10,60 97,45 TL Ons gümüş %10,27 63,58 dolar Gram altın %7,67 6.658 TL Ons altın %7,45 4.342,18 dolar BIST 100 %2,39 13.779 puan Bitcoin %3,42 64.962 dolar Dolar/TL %0,40 47,71 TL Ham petrol -%8,96 77,08 dolar

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