Değerli metallerdeki sert yükselişin arkasında ABD'den gelen zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, Çin'in güçlü altın alımları, gümüş piyasasındaki arz açığı ve Hürmüz Boğazı'nda gerilimin azalabileceğine yönelik sinyaller öne çıktı.

Değerli metallerdeki yükselişin ardından dünyanın önde gelen yatırım bankalarının fiyat tahminleri de yatırımcıların odağına girdi. BNP Paribas, JPMorgan ve UBS ons altın için 5.000-6.000 dolar arasında hedefler açıklarken, büyük bankaların gümüş beklentileri 60-100 dolar aralığında şekillendi.

ALTIN VE GÜMÜŞ HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Ons altın haftalık bazda yüzde 7,41 yükselerek 4.341 dolar seviyesinden kapandı. Ons altının aylık getirisi ise yüzde 5,75 oldu.

Gram altın da haftayı güçlü bir performansla tamamladı. Gram altın haftalık bazda yüzde 7,86, aylık bazda ise yüzde 7,70 yükselerek 6.660 TL seviyesinden kapandı.

Gümüşte ise yükseliş daha güçlü gerçekleşti. Ons gümüş haftalık bazda yüzde 10,42, aylık bazda yüzde 6,04 değer kazandı ve 63,57 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Gram gümüşün haftalık getirisi yüzde 10,90, aylık getirisi ise yüzde 8 oldu. Gram gümüş 97,57 TL seviyesinden kapandı.

DEV BANKALARDAN ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Banka Ons altın tahmini Dönem BNP Paribas 5.000 dolar Önümüzdeki 12 ay JPMorgan 6.000 dolar 2026 son çeyrek UBS 5.000 dolar 2027 ilk yarısı

DEV BANKALARIN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ

Banka Ons gümüş tahmini Goldman Sachs 85-100 dolar Bank of America 86 dolar HSBC 75 dolar UBS 70 dolar Commerzbank 67 dolar JPMorgan 60-65 dolar

Gümüşte en yüksek tahmin Goldman Sachs'tan geldi. Banka ons gümüş için 85-100 dolar aralığında beklenti açıklarken, Bank of America 86 dolar, HSBC 75 dolar, UBS 70 dolar, Commerzbank 67 dolar ve JPMorgan 60-65 dolar seviyesinde tahmin paylaştı.

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