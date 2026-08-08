Borsa İstanbul'da son 1 aylık performansa göre en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu. Yükseliş tarafında OZATD yüzde 145,08'lik primle ilk sırada yer alırken, düşüş listesinde BARMA yüzde 78,97'lik kayıpla zirvede yer aldı.

SON 1 AYDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat 1 aylık değişim OZATD 4.480,00 TL %145,08 PASEU 174,20 TL %89,35 BETAE 111,20 TL %72,80 KERVN 10,28 TL %65,81 HEDEF 267,25 TL %60,80

Kaynak: ForInvest

Listenin zirvesinde yer alan OZATD, son bir ayda yüzde 145,08 yükselerek yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisse oldu. PASEU yüzde 89,35, BETAE yüzde 72,80, KERVN yüzde 65,81 ve HEDEF yüzde 60,80 yükseldi.

SON 1 AYDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat 1 aylık değişim BARMA 14,84 TL -%78,97 SKBNK 6,09 TL -%68,12 DSTKF 1.773,00 TL -%54,77 LIDER 57,60 TL -%44,38 DCTTR 7,72 TL -%42,43

Düşüş listesinin ilk sırasında ise BARMA yer aldı. Hisse son bir ayda yüzde 78,97 değer kaybetti. SKBNK yüzde 68,12, DSTKF yüzde 54,77, LIDER yüzde 44,38 ve DCTTR yüzde 42,43 geriledi.

Böylece son bir aylık dönemde yükseliş listesinin ilk sırasında yüzde 145'lik getiriyle OZATD, düşüş listesinin zirvesinde ise yüzde 79'luk kayıpla BARMA yer aldı.

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