ABNB hisseleri yüzde 17 değer kazanarak 2020'deki halka arzından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti ve 180 dolar seviyesine yaklaştı.

Şirket, yatırımların da desteğiyle yıllık gelirinin yüzde 10'un ortalarında büyümesini bekliyor. Airbnb'nin Wall Street beklentilerinin üzerinde açıkladığı bu öngörüde artan rezervasyonlar, otel faaliyetlerindeki hızlı büyüme ve yapay zekâ destekli maliyet tasarrufları etkili oldu.

Airbnb'nin ikinci çeyrekte geceleme ve deneyim rezervasyonları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 148 milyonun üzerine çıktı. Kuzey Amerika'nın yanı sıra Fransa, İngiltere ve Avustralya'daki güçlü seyahat talebi büyümeyi destekledi.

200 DOLAR İÇİN KRİTİK EŞİK

Airbnb hissesinde yükselişin devamı açısından 180-190 dolar bölgesi önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kalıcı şekilde aşılması halinde piyasada psikolojik açıdan önemli 200 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Şirketin yükselen kâr marjları ve operasyonel performansının ralliyi desteklemesi, yatırımcıların yükselişin devamına yönelik beklentilerini güçlendiriyor.

OTEL FAALİYETLERİNİ GENİŞLETİYOR

Airbnb, ev paylaşımına yönelik sıkı düzenlemelerin etkisini azaltmak ve büyümesini sürdürmek amacıyla faaliyet alanını genişletiyor. Bu kapsamda New York, Paris ve Londra gibi büyük şehirlerdeki butik oteller platforma dahil ediliyor.

Şirketin otel stratejisi kısa sürede karşılık bulurken, Airbnb üzerinden gerçekleştirilen otel rezervasyonları ev kiralamalarına kıyasla üç kat daha hızlı büyüyor.

Platform ayrıca kullanıcıların seyahat sürecindeki farklı ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmetler de geliştiriyor. Araç kiralama, bagaj depolama ve market teslimatı gibi hizmetlerin yanı sıra tesis giriş kartları üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

YAPAY ZEKÂ MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜ

Airbnb'nin büyüme planında yapay zekâ yatırımları da önemli bir yer tutuyor. Şirketin müşteri hizmetlerinde kullandığı yapay zekâ destekli telefon sistemi ve 50'den fazla dilde çalışan yazılı asistan, rezervasyon başına destek maliyetini yüzde 16 azalttı.

Airbnb, yapay zekâyı kullanıcı deneyiminde daha fazla kullanmak için yeni araçlar da geliştiriyor. Şirket, kullanıcıların rezervasyon öncesinde konaklama seçeneklerini karşılaştırmasına yardımcı olacak yapay zekâ destekli bir sistem üzerinde çalışıyor.

Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky, yeni sistemin uzun ve karmaşık yanıtlar yerine kısa ve görsel odaklı sonuçlar sunmasını hedefliyor. Şirket böylece platformu yalnızca inceleyen kullanıcıları rezervasyon yapan müşterilere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte Chesky, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesinin zaman alabileceğini belirterek yapay zekâ destekli yeni sistemi hemen tüm kullanıcılara zorunlu hale getirmeyi planlamıyor. Bu nedenle geleneksel arama kutusu şimdilik platformun varsayılan seçeneği olmaya devam edecek.

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