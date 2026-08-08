Hafta içerisinde ilk temettü ödemesi Göknur Gıda (GOKNR) tarafından yapılacak. Şirket, temettüsünün 1. taksitini 10 Ağustos'ta yatırımcılarına dağıtacak. Hisse başına 0,3063 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Aynı gün PC İletişim (PCILT) de temettü ödemesi yapacak. Şirketin hisse başına temettü ödemesi 2,5349 TL olacak.

Haftanın son temettü ödemesi ise Doğuş Otomotiv (DOAS) tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, temettüsünün 2. taksitini 13 Ağustos'ta yatırımcılarına dağıtacak. Hisse başına 15 TL temettü ödemesi yapılacak.

10-14 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket Kod Ödeme tarihi Hisse başına temettü Göknur Gıda (1. Taksit) GOKNR 10 Ağustos 0,3063 TL PC İletişim PCILT 10 Ağustos 2,5349 TL Doğuş Otomotiv (2. Taksit) DOAS 13 Ağustos 15,00 TL

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