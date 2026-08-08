Aracı kurumların son 6 ay içerisinde yayımladığı analist raporlarında en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu. O hissenin getiri potansiyeli yüzde 200'e yaklaştı.
Aracı kurumların son 6 ay içerisinde yayımladığı analist raporlarında en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu. Listede ilk 10 sıradaki hisselerin hedef fiyatlarına göre getiri potansiyelleri dikkat çekti.
Listenin zirvesinde BIGCH yer aldı. Büyük Şefler hissesi için 6,52 TL olan güncel fiyata karşılık 18,90 TL hedef fiyat öngörülürken, potansiyel getiri %189,88 olarak hesaplandı.
Listenin ikinci sırasında TKNSA bulunurken, hisse için 16,13 TL güncel fiyata karşılık 37,913 TL hedef fiyat belirlendi. TKNSA'nın potansiyel getirisi %135,05 oldu.
KURUMLARIN FAVORİ HİSSELERİ VE HEDEF FİYAT POTANSİYELLERİ:
|Sıra
|Hisse
|Güncel fiyat
|Hedef fiyat
|Potansiyel getiri
|1
|BIGCH
|6,52 TL
|18,90 TL
|%189,88
|2
|TKNSA
|16,13 TL
|37,913 TL
|%135,05
|3
|TATEN
|10,33 TL
|23,76 TL
|%130,01
|4
|GLCVY
|53,05 TL
|113,797 TL
|%114,51
|5
|KLKIM
|25,56 TL
|54,39 TL
|%112,79
|6
|GEDZA
|27,92 TL
|56,60 TL
|%102,72
|7
|LKMNH
|13,41 TL
|27,05 TL
|%101,72
|8
|KOTON
|12,63 TL
|25,404 TL
|%101,14
|9
|ORGE
|99,05 TL
|198,90 TL
|%100,81
|10
|ISFIN
|20,10 TL
|40,00 TL
|%99,00
Listenin dikkat çeken tarafı, ilk 9 hissenin tamamında %100'ün üzerinde potansiyel getiri öngörülmesi oldu. BIGCH ise yaklaşık %190'lık potansiyelle açık ara ilk sırada yer aldı.
Not: Hedef fiyatlar analist beklentilerini gösterir; gerçekleşeceği garanti edilen getiriler değildir.
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