Aracı kurumların son 6 ay içerisinde yayımladığı analist raporlarında en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu. Listede ilk 10 sıradaki hisselerin hedef fiyatlarına göre getiri potansiyelleri dikkat çekti.

Listenin zirvesinde BIGCH yer aldı. Büyük Şefler hissesi için 6,52 TL olan güncel fiyata karşılık 18,90 TL hedef fiyat öngörülürken, potansiyel getiri %189,88 olarak hesaplandı.

Listenin ikinci sırasında TKNSA bulunurken, hisse için 16,13 TL güncel fiyata karşılık 37,913 TL hedef fiyat belirlendi. TKNSA'nın potansiyel getirisi %135,05 oldu.

KURUMLARIN FAVORİ HİSSELERİ VE HEDEF FİYAT POTANSİYELLERİ:

Sıra Hisse Güncel fiyat Hedef fiyat Potansiyel getiri 1 BIGCH 6,52 TL 18,90 TL %189,88 2 TKNSA 16,13 TL 37,913 TL %135,05 3 TATEN 10,33 TL 23,76 TL %130,01 4 GLCVY 53,05 TL 113,797 TL %114,51 5 KLKIM 25,56 TL 54,39 TL %112,79 6 GEDZA 27,92 TL 56,60 TL %102,72 7 LKMNH 13,41 TL 27,05 TL %101,72 8 KOTON 12,63 TL 25,404 TL %101,14 9 ORGE 99,05 TL 198,90 TL %100,81 10 ISFIN 20,10 TL 40,00 TL %99,00

Listenin dikkat çeken tarafı, ilk 9 hissenin tamamında %100'ün üzerinde potansiyel getiri öngörülmesi oldu. BIGCH ise yaklaşık %190'lık potansiyelle açık ara ilk sırada yer aldı.

Not: Hedef fiyatlar analist beklentilerini gösterir; gerçekleşeceği garanti edilen getiriler değildir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.