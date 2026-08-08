Verilere göre haftalık işlemlerde alım tarafında GSRAY, ANSGR ve KATMR, satış tarafında ise SKBNK, PSGYO ve CWENE öne çıktı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran GSRAY 12.975.223 %3,78 ANSGR 12.474.209 %3,63 KATMR 11.035.024 %3,21 KUYAS 10.951.776 %3,19 IHLAS 9.066.539 %2,64

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran SKBNK -75.836.511 %6,78 PSGYO -57.509.417 %5,14 CWENE -43.337.604 %3,88 ISCTR -41.505.504 %3,71 TSPOR -40.395.773 %3,61

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