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3-7 Ağustos 2026 haftasında İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net hacim 6,99 milyar TL satış tarafında gerçekleşti. Alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

Verilere göre haftalık işlemlerde alım tarafında GSRAY, ANSGR ve KATMR, satış tarafında ise SKBNK, PSGYO ve CWENE öne çıktı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran
GSRAY 12.975.223 %3,78
ANSGR 12.474.209 %3,63
KATMR 11.035.024 %3,21
KUYAS 10.951.776 %3,19
IHLAS 9.066.539 %2,64

İş Yatırım ın elden çıkardığı hisseler belli oldu: SKBNK ilk sırada, Görsel 1

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran
SKBNK -75.836.511 %6,78
PSGYO -57.509.417 %5,14
CWENE -43.337.604 %3,88
ISCTR -41.505.504 %3,71
TSPOR -40.395.773 %3,61

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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