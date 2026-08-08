3-7 Ağustos 2026 haftasında İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde net hacim 6,99 milyar TL satış tarafında gerçekleşti. Alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
Verilere göre haftalık işlemlerde alım tarafında GSRAY, ANSGR ve KATMR, satış tarafında ise SKBNK, PSGYO ve CWENE öne çıktı.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Oran
|GSRAY
|12.975.223
|%3,78
|ANSGR
|12.474.209
|%3,63
|KATMR
|11.035.024
|%3,21
|KUYAS
|10.951.776
|%3,19
|IHLAS
|9.066.539
|%2,64
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Oran
|SKBNK
|-75.836.511
|%6,78
|PSGYO
|-57.509.417
|%5,14
|CWENE
|-43.337.604
|%3,88
|ISCTR
|-41.505.504
|%3,71
|TSPOR
|-40.395.773
|%3,61
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