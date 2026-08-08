Borsa İstanbul'da 3-7 Ağustos 2026 haftasında Bank of America'nın (BofA) en fazla alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun haftalık işlemlerinde GSRAY ve CANTE alım tarafında öne çıkarken, EREGL ve SASA satış listesinde ilk sıralarda yer aldı.

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Oran EREGL -37.092.218 %8,61 SASA -31.982.861 %7,43 BTCIM -23.943.440 %5,56 YKBNK -17.325.379 %4,02 USAK -14.578.460 %3,38

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Oran GSRAY 61.712.871 %10,66 CANTE 60.837.558 %10,51 TSPOR 53.443.486 %9,23 PEKGY 47.615.254 %8,23 TRALT 41.693.679 %7,20

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