Borsa haftayı yüzde 0,14'lük düşüş ile 13.779 puandan kapattı. Borsa İstanbul'da 3-7 Ağustos 2026 haftasında Tera Yatırım'ın en fazla alım ve satış gerçekleştirdiği hisseler belli oldu. Tera'nın işlemlerinde PSGYO, CWENE ve TEHOL alım tarafında öne çıkarken, satış tarafında PEKGY, KUYAS ve SASA dikkat çekti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran PSGYO 96.912.161 %23,53 CWENE 65.139.524 %15,81 TEHOL 64.762.264 %15,72 TURSG 23.623.516 %5,74 BTCIM 19.654.605 %4,77

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran PEKGY -17.017.536 %23,56 KUYAS -7.701.984 %10,66 SASA -5.158.672 %7,14 EREGL -3.895.812 %5,39 KARCL -3.618.446 %5,01

Tera'nın 3-7 Ağustos haftasında net işlem hacmi 17,99 milyar TL olarak gerçekleşti.

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