Haftalık işlemlerde Yapı Kredi, Bank of America ve AK Yatırım alım tarafında öne çıkarken, satış tarafında Garanti BBVA Yatırım ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Yapı Kredi 2.913.483 %36,85 Bank of America 1.780.860 %22,52 AK Yatırım 1.327.874 %16,79 Meksa Yatırım 601.902 %7,61 Gedik Yatırım 601.355 %7,61

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Garanti BBVA Yatırım -1.998.943 %25,28 Halk Yatırım -633.319 %8,01 İnfo Yatırım -570.162 %7,21 Ziraat Yatırım -553.697 %7,00 Tacirler Yatırım -469.695 %5,94

ASELS hissesi haftalık bazda yüzde 3,36 kazandırdı. 353,7 TL’den kapattı.

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